La scelta di Teresa è Andrea ma è un clamoroso “no”: la reazione della tronista

Teresa ha scelto Andrea ma per lui è “no”

Colpo di scena a Uomini e Donne. Credevamo che Andrea sarebbe stato un “sì”, viste le anticipazioni trapelate in questi giorni, e invece la scelta di Teresa si è conclusa con un “no” secco. Dopo una villa ricca di litigi, discussioni, coccole, abbracci, ripensamenti e chi più ne ha più ne metta come minimo ci voleva un lieto fine per chi ha aspettato oltre la mezzanotte per Teresa e Andrea. E invece no. Niente di niente. Dopo aver parlato col papà di Teresa infatti Andrea ha preso ancor più coraggio e ha deciso di non iniziare alcuna relazione: “Terry – queste le parole dell’ormai ex corteggiatore della Langella – è una persona bellissima dentro e fuori. Tutto il percorso che io ho fatto insieme a lei è stato completamente vero. Abbiamo avuto un colloquio insieme e lì mi hai fatto pensare”.

Uomini e Donne – La scelta: Andrea spiega il suo rifiuto

“Ad oggi – ha proseguito Andrea – io penso che quelle che sono le tue aspettative sono in contrasto coi miei sentimenti in questo preciso istante. Io sarei stato sicuramente per iniziare le cose, però pian piano. Però qui parliamo già di sposarsi, metter su famiglia…”. A questo punto è stato il padre di Teresa a interromperlo e a fargli notare che in realtà è lui a non essere preso come Teresa: né lei né nessun altro infatti avevano mai parlato di matrimonio. “Antonio – queste le parole del papà ad Andrea – sarà pure piccolino ma con lui potrebbe durare mentre con Andrea se pure va avanti io vi vedo troppo diversi”. Un po’ tutti credevamo che Andrea non fosse presissimo di Teresa ma questo fino a qualche puntata fa: nelle ultime infatti ci è sembrato molto più interessato, e proprio la villa in realtà sembrava essere la dimostrazione del sentimento che stava nascendo.

Teresa dopo la scelta, la reazione: “Fa male, tanto male”

Avete visto tutti infatti cos’ha detto Andrea a un certo punto e una persona che arriva a fare certe cose non può non concedersi almeno una possibilità. A questo punto sono leciti i dubbi di chi, Teresa in primis, crede che Dal Corso abbia finto dall’inizio alla fine. “Non ha mai provato niente – queste le parole della Langella col padre che l’ha accolta in una stanza della villa dopo la festa –, tutto finto. Mi dispiace perché non si gioca con i sentimenti. Il genitore ci vede lungo!”. “L’amore per la mia famiglia – queste saranno le parole di Teresa a tutti gli invitati alla festa – mi ha reso fiera. Non so come faccio a essere così razionale. Sto morendo dentro. Mi sento di ringraziare tutti voi, tutti quanti, nessuno escluso. Sono fierissima e tanto felice di aver fatto un percorso scavando a fondo della mia anima e non il cuore”. Alla fine della puntata però l’abbiamo vista in lacrime: “Fa male, tanto male”.

Uomini e Donne news, per Teresa nessun lieto fine: scelta disastrosa per la tronista

Così come tutto avrà senz’altro fatto male ad Antonio Moriconi che non è stato scelto nonostante le parole importantissime dettegli da Teresa. E così come ha fatto Gemma Galgani che, chiamata dalla redazione per incoraggiare e rassicurare la tronista, ha invece parlato di un momento davvero difficile della sua vita. “Io ho investito i miei sentimenti – queste le parole di Teresa quando ha scoperto che Andrea non si sarebbe presentato – e per me va bene così. Io sono arrivata fino in fondo a i miei sentimenti e fino in fondo a lui”. Hai fatto bene, Teresa. Anche se, diciamocela tutta, forse con un ragazzo come Antonio valeva la pena provarci.