Gemma Galgani, a Uomini e Donne lo sfogo su Giorgio Manetti: Teresa in lacrime

Uomini e Donne, Gemma Galgani in aiuto di Teresa Langella

A Uomini e Donne – La scelta non poteva che fare la sua comparsa anche lei, l’amatissima e contestatissima Gemma Galgani, che ha voluto dare i suoi consigli a una Teresa Langella davvero in difficoltà per quello che stava succedendo in villa. Gemma è comparsa per la prima volta quando Teresa è entrata in crisi per Andrea: “A lui – così Teresa ha parlato di Antonio – sono sempre stata dietro. Sono quelle persone che quando le guardi ti fidi”. Peccato che però il suo cuore stesse facendo il nome di Andrea, e un po’ tutti lo abbiamo notato durante la puntata. Difatti Gemma le ha detto subito che “è il tuo cuore che decide per te. Ascolta, tesoro, dovresti ascoltare quello che ti viene da dentro e avere il coraggio di fare quello che senti in maniera più forte”. In poche parole: scegli Andrea, contro tutto e tutti.

Gemma rassicura Teresa: “Non aver paura”

“Ho paura di fare del male – queste le parole di Teresa durante il primo confronto con Gemma, quando ancora nessuno sapeva dell’importante confessione che avrebbe fatto ad Antonio –. Vuoi o non vuoi, uno dei due si farà del male. A me non va di fare del male a nessuno”. “Non aver paura, Teresa – queste le parole di Gemma –, perché la paura non ti porta avanti. La paura ti ferma: ti può privare di quello che potrebbe essere una vita a due meravigliosa. Siamo tanto fragili – ha poi aggiunto – ma allo stesso tempo determinate”. E fu così che le mostrò un bel poster di Via col Vento. Gemma è riuscita a far superare in questo modo le paure nate in Teresa a causa di quello che stava succedendo soprattutto a causa di Andrea.

Gemma ricorda Giorgio: “Una storia d’amore importantissima”

E lo stesso è successo poco prima dell’addio alla villa quando Gemma ha parlato di nuovo del suo Giorgio: la dama ha infatti regalato a Teresa la chiave dello scrigno in cui c’era la lettera che aveva scritto per il suo ex compagno; quella chiave per Gemma è “il sigillo di una storia d’amore importantissima che ho avuto io. Io questa lettera – così Gemma ha poi parlato di quando ha scritto a Manetti – l’avevo scritta per Giorgio. Non è andata a buon fine, però racchiude tutto l’amore che c’è stato, quindi è proprio ricca di quello che è stato il sentimento, il coraggio che ho avuto contro tutto e tutti di volerlo fare e quindi è per questo che te l’ho portata”. E anche con questa serata abbiamo avuto l’ennesimo capitolo di Giorgio e Gemma love story. Un capitolo di una storia finita male come quella di Teresa che ha reagito altrettanto male al “no” di Andrea. Ve lo sareste mai aspettato?