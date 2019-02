Teresa Langella, la confessione ad Antonio sulla scelta e le parole di Gigi Finizio

Uomini e Donne – La scelta, Antonio Moriconi si confessa a Teresa Langella

Grazie a Uomini e Donne – La scelta abbiamo conosciuto meglio i corteggiatori di Teresa Langella. O meglio ex corteggiatori, visto che ormai Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso sono tornati entrambi alla vita di tutti i giorni, e siamo sicuri che sia l’uno sia l’altro saranno scelti dalla redazione di Uomini e Donne per fare i tronisti. Magari non subito ma in futuro senz’altro sì. Ma veniamo al dunque perché ne abbiamo di cose da dirvi, visto quanto accaduto in prima serata su Canale 5. Agli inizi della trasmissione in effetti non abbiamo visto solo Andrea raccontare un momento difficile del suo passato ma anche Antonio spiegarle perché si comporta così e perché spesso si è mostrato chiuso e introverso. “Tutto questo – queste alcune delle parole di Antonio da una delle finestre della villa – è dovuto alla maniera in cui sono cresciuto e volevo mostrartelo”.

La famiglia di Antonio: il corteggiatore racconta la sua vita alla tronista

Sulle mura della villa infatti sono iniziate a scorrere le foto della famiglia di Antonio e alcuni momenti della sua infanzia e della sua adolescenza. “Questo – ha così iniziato il corteggiatore di Teresa a descrivere la sua vita – è mio papà: lui è stato sia il mio maestro di vita che di sci. A casa è sempre stato severo con me. Ad oggi ho capito che tutto questo è servito a farmi diventare la persona che sono. Lo vedo come un punto di riferimento. Poi c’è mia mamma: loro due insieme mi hanno insegnato che nella vita non contano le parole mai i gesti. Non li ho mai sentiti dirsi ‘ti amo’, però si amano da morire. E poi – così è passato a parlare di Teresa – ci sei tu. All’inizio ero freddo, è vero, però con la mia ragazza quando so che posso fidarmi al cento per cento divento affettuoso”.

Andrea rifiuta la cena di Teresa e scoppia il caos

Nel frattempo Andrea, che questa sera ha iniziato davvero col botto, commentava infastidito e minacciava di andarsene: “Sei già in famiglia, Teresa!”. E il fastidio è aumentato col passare del tempo perché effettivamente Antonio e Teresa se ne sono raccontate di cose: “Mamma e papà – queste le parole della ragazza – all’inizio non avevano nulla. Inizialmente non avevano nemmeno le finestre. Man mano papà col lavoro guadagnava…”. “Me ne andrei adesso – ha continuato a borbottare Andrea da lontano –, farei la valigia e me ne andrei. Io ho capito più oggi che in tre mesi”. Quando Antonio ha deciso di far spegnere le telecamere Andrea ha iniziato a pensare di andarsene seriamente: difatti non ha voluto cenare con Teresa scatenando il caos nella villa. “Non ho assolutamente voglia di cenare con lei – queste le sue parole al maggiordomo –, domani ne riparleremo”.

Teresa corre da Andrea e Antonio prende coraggio

Teresa ha poi chiesto scusa ad Andrea più volte e proprio durante la discussione Antonio ha fatto irruzione in stanza nervosissimo: “Lui ti ha dato buca – queste le sue parole dopo aver interrotto Teresa e Andrea – e tu sei andata pure a parlarci. Ti vesti pure per andare a cena con lui…”. “Torna in culla”, ha borbottato Andrea da lontano, e questo borbottare in realtà è durato molto poco perché Teresa ha bellamente ignorato le critiche di Antonio e si è diretta subito da Andrea per convincerlo ad andare a cena. Il ragazzo però non ha cambiato idea e Teresa è andata su tutte le furie: solo grazie a Gemma, che a fine serata si è lasciata andare a confessioni inaspettate, si è calmata.

Teresa, la confessione forte sulla scelta: “Potrebbe essere il padre dei miei figli”

Difatti il giorno dopo si è aperta tanto ad Antonio, al punto da confessargli che “la scelta che farò forse riuscirò a vederla anche come quello che potrebbe essere il padre dei miei figli”. Anche tra Andrea e Teresa poi è tornato il sereno, visto che lui l’ha portata a una lezione di cucina di Alessandro Borghese ma a quel punto è stato Antonio ad arrabbiarsi. Questo però non ha impedito al corteggiatore di farle una sorpresa bellissima: “Non è lui che si avvicina a te – queste le parole a Teresa – ma sei tu che ti avvicini a lui e io ogni volta che vedo te che lo abbracci lo baci, per me sono come pugnalate nello stomaco. Io per te ho fatto, con te anche, tante cose per la prima volta. Ho scritto una lettera, e non lo avevo mai fatto. Ho regalato i fiori a te… eri la seconda ma avrei voluto tu fossi la prima. Sei venuta a casa mia. Hai conosciuto i miei. Sono orgoglioso di tutte queste cose”.

La serenata di Gigi Finizio: “Antonio è un amore dolcissimo”

“Oggi – ha poi continuato – volevo farti un’altra cosa. Ho pensato a una persona speciale che ti farà una serenata”. A cantare è stato Gigi Finizio che dopo la serenata ha speso per Teresa delle parole bellissime: “Tra i tantissimi amori amari Antonio è un amore dolcissimo”. Peccato però che a Teresa il dolce sembra non piacere molto… La scelta della ragazza infatti – come ormai sappiamo tutti – è stato Andrea e la reazione della tronista davanti agli ospiti, lontano dalla villa e col papà, non si è fatta attendere.