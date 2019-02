Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Mara Fasone: un’amicizia speciale

Amicizia Lorenzo Riccardi e Mara Fasone Uomini e Donne: un legame che non si spezza

Se non avesse deciso di interrompere prematuramente il suo percorso a Uomini e Donne, anche Mara Fasone avrebbe potuto fare la sua scelta in un castello principesco. Ma, per lei, le cose sono andate diversamente rispetto agli altri tronisti. Ha comunque deciso di seguire le scelte dei suoi ex compagni d’avventura, con alcuni dei quali ha stretto anche un bel legame. Tra Mara Fasone e Lorenzo Riccardi c’è una bellissima amicizia e la ragazza lo ha fatto ben intendere attraverso dei commenti fatti durante la puntata della scelta (e non solo). Mara ha fatto i suoi migliori auguri a Lorenzo, che ha appena cominciato la sua favola assieme a Claudia Dionigi.

Uomini e Donne news, Lorenzo e Mara: il messaggio speciale

Dopo aver lanciato una frecciatina ad Andrea Dal Corso, adesso l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto sapere a Lorenzo che il loro è un rapporto speciale scrivendogli “Ti voglio bene” attraverso una Instagram stories; non solo, ha anche commentato il suo vestito (scelto dall’esperta di tendenze Giulia De Lellis): “Lori, sei bellissimo. Un bellissimo vestito, veramente. Buon gusto”. Chissà se vedremo fuori dalla trasmissione Mara e Lorenzo di U&D… dipende tutto dalla gelosia di Claudia! Riuscirà a tener testa al suo nuovo fidanzato? Anche se c’è chi pensa che si lasceranno già domani!

Lorenzo e Claudia, cosa sta succedendo dopo la scelta?

Lorenzo e Claudia di Uomini e Donne sembrano davvero intenzionati a costruire qualcosa di serio. Lui ha dovuto riflettere molto prima di giungere alla scelta: non è stato facile dire a Giulia Cavaglia che non sarebbe stata la sua fidanzata (e infatti è scoppiato in lacrime) perché con lei ha avuto un bel percorso, sì, fatto di alti e bassi, ma comunque molto importante. E non dimenticherà facilmente quello che ha provato grazie a lei. Il suo presente è però Claudia: cos’altro scopriremo su questa neo-coppia di U&D?