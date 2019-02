Uomini e Donne, Mara Fasone frecciatina Andrea? “Reato giocare”

Mara Fasone contro Andrea Dal Corso dopo la scelta di Teresa? Ultime notizie Uomini e Donne

Mara Fasone ha condiviso il suo percoso a Uomini e Donne con Teresa Langella. Possibile che non abbia scritto nulla sulla scelta? In verità ha lasciato su un Instagram un messaggio che – per la maggior parte dei suoi fan – assomiglia tanto a una frecciatina al vetriolo per Andrea Dal Corso! Durante tutta la durata del suo trono, Mara ha più volte dichiarato di non fidarsi dell’ex corteggiatore e che lo vedeva fin troppo costruito. Per i suoi follower ci ha visto giusto e le hanno scritto una miriade di commenti. Non sono mancati nemmeno i sostenitori di Teresa, che si sono scusati per aver messo in dubbio, in passato, la sua sincerità.

Uomini e Donne news, il messaggio di Mara Fasone

“Dovrebbe essere un reato giocare con i sentimenti altrui per i propri resi conti”. Un messaggio che ha fatto scoppiare la polemica! È intervenuto un massiccio numero di fan e questi sono i commenti più popolari: “Complimenti perché, nonostante tutto, hai avuto una parola giusta nei confronti di Teresa”; “Grandissima! Una ragazza vera come te se ne era già accorta. Adesso tutti quelli che ti hanno criticato… muti! Sei stata la tronista più sincera, complimenti”; “Ci avevi visto lungo su quell’ipocrita”; “Tu avevi capito sin dal primo giorno quanto era falso. Brava, Mara”. Anche Francesca Del Taglia ha parlato della scelta di Teresa di Uomini e Donne, raccontandoci qualcosa in più.

Cosa ha fatto Andrea Dal Corso dopo il Serale di Uomini e Donne?

Un attacco diretto ad Andrea, questo di Mara Fasone? Così sembra. Ma quest’ultimo preferisce restare in religioso silenzio. Non vuole litigare coi più: né con i fan di Teresa né con quei personaggi famosi che si sono schierati dalla parte dell’ex tronista. Giordano Mazzocchi, invece, ha speso delle belle parole per Antonio Moriconi. Proprio lui che – come il suo amico – ha avuto dei problemi sentimentali… ma Nilufar – udite udite – starebbe tentando di ricucire i rapporti!