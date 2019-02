Uomini e Donne, retroscena scelta Teresa: parla Francesca Del Taglia

Verità sulla scelta di Teresa Langella: le parole di Francesca Del Taglia

Francesca Del Taglia ha voluto dire la sua sulla scelta di Teresa Langella a Uomini e Donne. Non riesce a capacitarsi per quello che è successo all’ex tronista e spera vivamente che possa ritrovare quanto prima la felicità. E sì, ha ricevuto una “bella” batosta: nemmeno lei si sarebbe aspettata una reazione del genere da parte di Andrea Dal Corso, che sembrava realmente convinto di dirle “sì”. Molti fan hanno chiesto alla Del Taglia cosa ne pensa di quello che è successo al Serale di Uomini e Donne e ha accontentato tutti scrivendo queste parole su Instagram: “Da persona che ha vissuto questo momento, mi sento di spendere due parole. Non sono qui a dire chi doveva o chi non doveva scegliere. Molti di noi avrebbero preferito che facesse una scelta diversa, forse la scelta più facile, ma non sarebbe stata una scelta sentita”.

Il pensiero speciale di Francesca Del Taglia ad Antonio Moricone

Mentre Andrea Dal Corso starebbe aspettando la conferma del trono, tanti personaggi si sono schierati dalla parte di Teresa di Uomini e Donne, come ha fatto Francesca. Ecco cos’altro ha scritto: “Teresa ha scelto con il cuore e comunque sia andata è stata la scelta giusta. Sono sicura che ci metterà poco a ritrovare il suo splendido sorriso”. Il suo pensiero va anche ad Antonio Moricone (che ha ricevuto una dedica inaspettata da una persona): “Voglio fare anche un grande in bocca al lupo ad Antonio perché di persone così belle ed autentiche ne esistono davvero poche!”.

Uomini e Donne news, Francesca attaccata per una parola di troppo

Eugenio e Francesca erano entrambi presenti alla scelta di Teresa al Serale di Uomini e Donne mentre altri personaggi erano assenti. Basti pensare a Nilufar e Giordano, che stanno facendo parlare per la decisione della ragazza di riavvicinarsi all’ex. Tantissimi hanno applaudito (virtualmente) a quello che ha detto Francesca Del Taglia, ma c’è stato anche chi l’ha bollata come “maleducata” perché, durante la scelta, l’è scappata una parolaccia (niente di che, comunque). Ha risposto così alle critiche: “Questa maleducata, peccato che la segui. Pensa come sei messa male! Provo quasi pena per te”.