Uomini e Donne, Andrea Dal Corso distrutto: silenzio prima del trono?

Andrea Dal Corso non vuole un futuro con Teresa Langella dopo Uomini e Donne

Andrea Dal Corso ha detto ‘no’ a Teresa Langella. Dopo un percorso durante il quale ha corteggiato – con tutte le armi a sua disposizione – l’ex tronista di Uomini e Donne, ha fatto un inaspettato (per molti ma non per tutti) passo indietro. Andrea ha deciso di aspettare fino all’ultimo istante per confessare a Teresa che non ci potrebbe essere nessun futuro per loro. Non ha avuto nessun confronto diretto con la ragazza e ha deciso di parlare col padre, reo – per alcuni – di aver talmente spaventato Andrea con l’idea di famiglia, che quest’ultimo abbia cambiato idea sulla risposta da dare a Teresa proprio nel giorno della scelta di Uomini e Donne.

Uomini e Donne news, Andrea attaccato ma non risponde: aspetta il trono?

La risposta di Andrew non è piaciuta ai fan di Teresa (e ovviamente nemmeno a lei, che si è arrabbiata come mai prima d’ora), quelli che avevano sperato fino all’ultimo che fosse lui il prescelto. Adesso, la maggior parte di loro si è riversata sul suo profilo Instagram per attaccarlo a più non posso: “Mitico! Sei stato bravissimo a ingannare tutti quelli che ti credevano. Sarà che ho qualche anno in più, ma ti avevo beccato dal primo momento”; “Prima con Martina e adesso con lei. Potevi benissimo dire: ‘Scusate, non ho ancora intenzione di fidanzarmi’. Cresci!”; “Non me lo aspettavo da te, Andrea”.

Il padre di Teresa ha spaventato Andrea? La reazione dei fan

Qualcuno pensa che la decisione di Andrea di Uomini e Donne abbia avuto a che fare con le parole del padre di Teresa Langella. Ecco cosa hanno scritto alcuni fan: “Falso! Ci hai rotto le scatole tutta la serata con il concetto di famiglia, per poi dire ‘no’ perché è troppo presto per creare una famiglia. Montato di testa!”; “Non diamo la colpa al padre di Teresa. Se uno ha le palle va contro tutto e tutti in amore. Il fatto è che a lui non interessava niente… Voleva popolarità”; “Penso che tu sia stato davvero cattivo e non me lo aspettavo. Sei talmente rimasto male per le parole che il padre ti ha rivolto, che gliel’hai fatta pagare non sciegliendo la figlia. Il problema è che Teresa non se lo meritava”. Una bellissima serata senza lieto fine. C’erano anche volti noti del programma, come Andrea e Arianna (adesso pronti a fare passi importanti), ma mancavano Nilufar e Giordano… i due si sono lasciati e lei vorrebbe ritornare presto tra le sue braccia.