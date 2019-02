Andrea e Arianna news dopo Uomini e Donne: amore e divertimento per la coppia

Uomini e Donne ultime notizie, Andrea e Arianna sempre più complici

Arianna e Andrea di Uomini e Donne sono inseparabili! Dal momento della scelta, si sono allontanati solo per pochissime volte: stanno bruciando tutte le tappe e non ci meraviglieremmo – detto con franchezza – se dovessero decidere di fare un passo importante insieme. Andrea Cerioli ha capito sin da subito che Arianna Cirrincione sarebbe stata la sua fidanzata e infatti non ha aspettato nemmeno il Serale di Uomini e Donne. Questa sua decisione ha fatto capire a chi nutriva ancora dei dubbi nei suoi confronti che non è interessato solo alle telecamere e che ha fatto una scelta guidato dal cuore. Continuano a vivere la loro favola e pare che non ci sia stato nemmeno un momento di difficoltà. La frequentazione va avanti e si conosceranno meglio.

Andrea e Arianna gossip, lo scambio di messaggi su Instagram

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno partecipato alle registrazioni di Uomini e Donne di sera e, su Instagram, li abbiamo visti insieme ad altri protagonisti del dating show di Canale 5. Ora Arianna ha scritto una simpatica dedica per il suo ragazzo: “L’amore consiste nell’essere cretini insieme”; Andrea Cerioli le ha risposto così: “Che a te viene benissimo!”. Si divertono sempre insieme: non sanno proprio cosa sia la noia! Scopriremo altre notizie su Andrea e Arianna durante il Serale di U&D: sapremo qualcosa di più anche su altre coppie storiche del programma.

Il futuro di Arianna e Andrea: quali saranno i loro nuovi progetti?

Sapranno sorprenderci Andrea e Arianna di Uomini e Donne? Ci auguriamo che non siano delle brutte sorprese! Non è la prima volta che delle coppie uscite dal programma scoppino dopo un breve periodo… Andrea Cerioli è però convinto che con Arianna ci potrà essere un futuro roseo. Li rivedremo presto insieme e scopriremo quali saranno i loro progetti.