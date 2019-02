Uomini e Donne, anticipazioni Serale: la sorpresa di Aldo e Alessia

By

Anticipazioni Uomini e Donne, al Serale anche Alessia e Aldo: la coppia fa sognare i fan

Cosa abbiamo scoperto con le ultime anticipazioni del Serale di Uomini e Donne? Che ci saranno anche Alessia Cammarota e Aldo Palmieri. Sono prontissimi per partecipare alla registrazione della scelta di Teresa Langella. Da questo si capisce che ci saranno diversi personaggi del mini-mondo di U&D. Quelli più famosi. Quelli che hanno lasciato a loro modo un segno. Chi dimenticherà mai le scarpe coi tacchi abbandonate nello studio da Alessia ogni volta che litigava con Aldo e “fuggiva” via? Alessia è riuscita a creare un bellissimo rapporto con Aldo e ad avere la famiglia dei suoi sogni. Scopriremo sicuramente altro su di loro durante la prima puntata di Uomini e Donne di sera.

Aldo e Alessia al Serale di Uomini e Donne: arriva la conferma

La notizia della partecipazione di Aldo e Alessia di Uomini e Donne è arrivata con una risposta scritta nelle Instagram stories dell’ex tronista. A chi le ha chiesto: “Sarai presente anche tu alla scelta del Serale?”; lei ha risposto così: “Certo!”. E ha spiegato anche quando si recherà in studio assieme ad Aldo Palmieri per la registrazione della puntata: “Lunedì. Sono nella fase: ‘Vestitevi da barboni perché la roba che dobbiamo portare è lavata e stirata’”. Non mancherà all’appello nemmeno la neo-coppia formata da Andrea e Arianna? Ci sono nuovi aggiornamenti su questi piccioncini!

Uomini e Donne, Alessia e Aldo ultime notizie: cosa dobbiamo sapere su questa coppia?

Potremmo rivedere – dopo Uomini e Donne e Temptation Island Vip – anche Nilufar e Giordano. La ragazza ha fatto recentemente divertire i suoi fan col video della sua caduta sulla neve! Ci sarà occasione di scoprire cosa è successo durante il loro periodo di crisi? Durante lo Speciale di Uomini e Donne, il gossip non mancherà e riguarderà anche i vecchi personaggi – ma sempre amatissimi – della trasmissione. Avete letto le ultimissime anticipazioni?