Uomini e Donne, Nilufar cade dagli sci dopo un salto (Video)

Nilufar Addati, caduta dagli sci durante la vacanza in montagna con Giordano: momento divertentissimo per l’ex tronista di Uomini e Donne

E sì, sulla neve le cadute sono all’ordine del giorno. Soprattutto per chi non è un professionista! Nilufar Addati, l’amatissima ex tronista di Uomini e Donne, ha regalato uno spettacolo esilarante ai suoi follower di Instagram. Giordano Mazzocchi l’ha convinta a fare delle “acrobazie” con gli sci. E Nilufar si è lasciata prendere dall’entusiasmo: “Tra poco vi faremo vedere dei salti mortali!”. Non avrebbe mai immaginato di finire con la faccia in una montagnetta di neve! Sta bene, comunque, anzi si è divertita un mondo. Da quando ha potuto riabbracciare il suo fidanzato, è al settimo cielo e desidera che questi momenti così divertenti e anche quelli più romantici non finiscano mai.

Video di Nilufar che cade sulla neve: un’acrobazia non andata a buon fine!

Si era parlato di crisi tra Giordano e Nilufar. Adesso, invece, è tornato il sereno e Raffaella Mennoia ha dato la conferma che la coppia non si è rotta. I due piccioncini stanno passando delle vacanze in montagna e Giordano sta cercando di insegnare alla sua ragazza tutti i segreti per diventare una sciatrice professionista. Di strada, però, ne deve fare ancora parecchia, ma il potenziale c’è, come potrete vedere nel video qui in basso.

Nilufar e Giordano dopo la crisi: l’amore è ritornato più forte di prima!

Nilufar e Giordano di Uomini e Donne non sono l’unica coppia che sta attraversando un periodo roseo. Anche Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono felicissimi: aspettano l’arrivo della cicogna e intanto si lasciano andare a delle sorprendenti confessioni nella notte. Parleranno un giorno anche Giordano e Nilufar di matrimonio e figli? Magari quando lei imparerà ad andare come si deve sugli sci! E quindi bisogna aspettare ancora qualche anno…