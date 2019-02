Nilufar e Giordano insieme per il lancio del Serale di Uomini e Donne: foto e novità

Crisi superata per Nilufar e Giordano di Uomini e Donne: Raffaella Mennoia svela tutto

Giordano e Nilufar stanno ancora insieme. Ormai non ci sono più dubbi. Sono riusciti a resistere anche all’ultima crisi, della quale hanno parlato poco e infatti c’è chi pensa che non ci sia mai stata. Crisi reale o crisi inesistente, per i fan l’importante è che l’amore non li abbia abbandonati. Raffaella Mennoia, a sorpresa, ha pubblicato una stories di Instagram in cui la coppia è comparsa insieme per il lancio del Serale di Uomini e Donne. Una stories, questa, che non ha fatto altro che rallegrare tutti i loro fan, che si sono riversati sui profili Instagram di Nilufar e Giordano per esprimere tutta la loro gioia con dolci (forse troppo) messaggi. Sono attualmente insieme e probabilmente Nilufar non lascerà da solo Giordano per un bel po’ di tempo.

Il lancio del Serale di Uomini e Donne fatto da Giordano e Nilufar

Raffaella Mennoia ha chiesto a Giordano e Nilufar di Uomini e Donne di parlare del Serale delle scelte e loro hanno accettato di buon grado, spazzando così via anche gli ultimi pettegolezzi (infondati) sul loro conto. Ecco cosa hanno detto: “Ragazzi, il 15 gennaio non perdetevi il Serale di Uomini e Donne della scelta. Canale 5, come sempre!”. Basta questo per non avere più dubbi sulla relazione della coppia. La crisi è solo un brutto ricordo…

Anticipazioni Uomini e Donne di sera: cosa c’è da sapere?

Mentre Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi stanno passando delle piacevoli giornate insieme, tutto è prontissimo per la prima puntata di Uomini e Donne di sera. Anche Giulia De Lellis ne ha parlato, regalando qualche anticipazioni sulla scelta di Teresa Langella. Una nuova versione di U&D che sicuramente incuriosirà molti telespettatori e lo share non deluderà le aspettative, visto che, puntata dopo puntata, ci saranno anche personaggi di punta del people show. Magari un giorno vedremo anche Giordano e Nilufar che ci racconteranno come sono cambiate le loro vite dopo la crisi?