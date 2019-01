Nilufar e Giordano, crisi sempre più forte: il messaggio di lei preoccupa i fan

La crisi di Nilufar e Giordano non è finita: cosa sta succedendo alla coppia di Uomini e Donne?

Giordano e Nilufar sono in crisi. Ormai è certo. Non compaiono più in foto e video come un tempo e non si scambiano nemmeno i “cuoricini” su Instagram. Perché forse i loro cuori sono andati in frantumi! Così come il loro sogno di un futuro insieme. Credevamo che, dopo la durissima esperienza a Temptation Island Vip, si fosse rafforzato il loro legame e invece adesso si trova sul punto di spezzarsi. E in futuro non potrebbero esserci riparazioni. Sappiamo bene che, subito dopo la scelta a Uomini e Donne, Giordano ha perdonato alcuni errori della fidanzata, che però adesso sembra proprio che sia sempre più lontana da lui… Cosa sta succedendo davvero?

Giordano e Nilufar oggi, il messaggio preoccupante dell’ex tronista

Un altro messaggio pubblicato da Nilufar Addati su Instagram ha fatto preoccupare i fan: “Occhietti stanchi e umore che ha deciso di farsi un giro sulle montagne russe”. Nilufar non è certamente al settimo cielo. Non è facile sopportare questo periodo. E la distanza da Giordano Mazzocchi diventa sempre più forte. Mentre Nilufar cerca di distarsi prendendosi cura di sé stessa, Giordano è immerso nel lavoro. Ma ha comunque avuto del tempo per fare un grosso in bocca al lupo al suo amico Antonio Moriconi, il corteggiatore che Teresa Langella potrebbe scegliere durante il Serale di Uomini e Donne.

Uomini e Donne news, Nilufar e Giordano sempre più lontani

Nilufar e Giordano di Uomini e Donne non hanno ancora chiarito i motivi della crisi e se hanno deciso di prendere una pausa di riflessione. Più sicuri del loro rapporto, Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani, che adesso hanno dato una svolta alle loro vite. I fan sperano che la storia di Giordano e Nilufar non finisca come quella degli altri due personaggi di U&D… Magari scopriremo qualcosa di più proprio in quella trasmissione che ha visto nascere il loro amore?