Claudio e Ginevra news, nuovo inizio: “Ricomincio da qui”

Ginevra e Claudio di Uomini e Donne, un nuovo inizio per l’ex tronista

No, nessun ritorno di fiamma per Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani. Hanno voltato entrambi pagina… con non poca difficoltà. Si sono amati fino a qualche settimana fa, ma all’improvviso l’incanto si è spezzato e hanno deciso di prendere due strade diverse. Senza però lasciarsi andare a furenti litigi. Ricorderanno sempre con piacere quello che c’è stato tra di loro. Una storia d’amore vera, sulla quale a Uomini e Donne nessuno aveva scommesso. Ginevra e Claudio sono riusciti a convincere tutti gli scettici giorno dopo giorno, dimostrando che il loro amore era reale e che non avevano dunque creato una coppia a tavolino.

News Uomini e Donne, ecco come sta reagendo Claudio dopo la rottura

Ginevra Pisani è pronta a riaprire il suo cuore mentre Claudio D’Angelo preferisce pensare solo a sé stesso e alla sua famiglia, la sua unica ragione di vita. Ha pubblicato su Instagram una foto col suo nipotino che ha fatto impazzire i follower: innumerevoli sono i bellissimi messaggi scritti per l’ex tronista! Claudio ha sempre dichiarato di avere un forte legame con la sua famiglia e deve dire grazie a ogni singolo parente se ha sempre il sorriso stampato sulle labbra. Ecco cosa ha scritto: “Ricomincio da qui, dalla famiglia”.

Claudio e Ginevra oggi, un nuovo inizio… ma prendendo due strade differenti!

E Ginevra di Uomini e Donne da dove inizia? Dalla pizza! Il suo messaggio su Instagram: “Voglio essere sincera.

Delle volte mi rifugio nel cibo, in particolar modo nella pizza. E voi? Lo avete mai fatto?”. Sicuramente dopo la rottura con Claudio, Ginevra avrà mangiato un quintale di margherita! Un’altra coppia che sembra sempre più vicina dal fare “boom” è quella formata da Nilufar e Giordano: le loro ultime parole sono chiarissime. Ci hanno sorpreso invece Rosa e Pietro, che hanno fatto delle importanti confessioni a Pomeriggio 5.