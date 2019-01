Rosa e Pietro news a Pomeriggio 5, Barbara d’Urso: “Mi è venuta l’ansia”

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ritorna a parlare di Pietro e Rosa: cosa è successo questa volta?

Barbara d’Urso ha parlato di Rosa e Pietro a Pomeriggio 5. Sono al settimo cielo! Quest’estate nascerà il loro primo figlio e la sorpresa è avvenuta durante il secondo mese di gravidanza della Perrotta. Hanno annunciato la notizia a Domenica Live e la d’Urso è stata nominata la loro “madrina”, visto che tutte le notizie più importante della loro vita vengono sempre date dai programmi televisivi della conduttrice. Barbara, inoltre, ha spiegato che non c’è stata mai nessuna crisi per la coppia. Sì, è vero, hanno deciso di vivere in due case differenti, ma questo perché Rosa, a causa della nausea, ha preferito ricevere un aiuto da sua madre. Non appena starà meglio, ritornerà sicuramente dal suo Pietro. Col quale comunque passa tanto tempo insieme.

Barbara d’Urso preoccupata, le parole a Pomeriggio 5 su Rosa e Pietro di U&D

Barbara d’Urso ha commentato il nostro articolo sui problemi di Pietro e Rosa avuti sull’aereo in questo modo: “Già mi è venuta l’ansia! Io ho il terrore di volare, ma ho fatto un corso per superare la paura. Vi dico solo che, quando sono tornata da Cuba, lo steward mi ha detto come facevo a essere sveglia con tutto il sonnifero che avevo preso! Rosa, ma non si dice infartando! E non correre troppo”.

Ultime notizie su Rosa e Pietro: un momento felicissimo

Rosa di Uomini e Donne ha anche spiegato cosa è successo non appena ha scoperto di essere incinta: “Io non avevo capito nulla del test… e comincio a ridere. Sì, è stata comica la scoperta del nostro figlio!”. Ma quando ci sarà il matrimonio di Pietro Targlione e Rosa Perrotta? La data era stata fissata a giugno, ma adesso, con la nascita del figlio che avverrà quest’estate, probabilmente dovranno spostarla. A meno che… “Se dovessi trovare un vestitino che riesca a slanciarmi, mi sposo!”. Una coppia di U&D che invece non se la sta passando bene è quella formata da Nilufar e Giordano: annunceranno molto presto la loro rottura?