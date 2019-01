Uomini e Donne news, Rosa e Pietro problemi sull’aereo: “Lui sta infartando!”

Pietro e Rosa di Uomini e Donne, problemi sull’aereo dopo la puntata di Domenica Live

Rosa Perrotta ha annunciato di essere incinta. Lei e il suo fidanzato Pietro Tartaglione diventeranno genitori. Una notizia a sorpresa, considerato che, nell’ultimo periodo, si parlava addirittura di crisi. Non c’è stato nessun momento difficile per la coppia di Uomini e Donne, che non vorrebbe mai svegliarsi dal sogno che sta vivendo. Pietro e Rosa di U&D hanno però avuto un piccolo inconveniente prima di prendere l’aereo: hanno rischiato di perderlo e hanno corso a perdifiato per imbarcarsi. Dopo la puntata di Domenica Live, Rosa ha dovuto prendere l’aereo e ha avuto un piccolo problema… ma c’è da dire che ha avuto anche una grande fortuna! Cosa le è successo precisamente?

News Uomini e Donne, cosa è successo a Rosa dopo l’annuncio della gravidanza?

Questo è stato il racconto di Rosa Perrotta fatto su Instagram: “Noi stiamo prendendo il volo. È arrivata l’ultima chiamata in aeroporto, l’ultima chiamata per Perrotta e Tartaglione. Dopodiché siamo arrivati dall’hostess che ci ha detto: ‘Vi abbiamo aspettato perché sapevamo della notizia’. Quando essere gravide porta dei vantaggi. Lui intanto sta infartando! Io sono una super-mamma. Ho corso più forte che potevo”. Ora parla sempre della sua maternità: non vede l’ora di abbracciare suo figlio! A Domenica Live ha fatto delle importanti confessioni.

Uomini e Donne gossip, Pietro e Rosa al settimo cielo… ma non è ancora tempo per il matrimonio

E ora tutti se lo stanno chiedendo: Pietro e Rosa si sposeranno prima della nascita del bambino? Ancora non lo sanno con esattezza, ma sembra che la data del matrimonio verrà rimandata. Mentre questa coppia di Uomini e Donne sta facendo dei passi importanti, Nilufar e Giordano ne avrebbero fatti cento indietro: sarebbero sempre più vicini alla rottura… Cosa invece sta succedendo tra Ginevra Pisani e Claudio D’Angelo? Lei ha pubblicato uno strano messaggio che ha fatto tanto chiacchierare. Qualcosa deve essere ancora chiarito.