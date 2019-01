Uomini e Donne news, Claudio e Ginevra: “Sarai capita e persino amata”

Ginevra e Claudio, news dopo la rottura: lei pronta per un nuovo amore?

Un’altra coppia di Uomini e Donne è scoppiata! Quella formata da Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani. I due apparivano sempre molto affiatati e la notizia della loro rottura è stata come un fulmine a ciel sereno. Non si sono però lasciati con delle grandi litigate e delle sceneggiate che ricorderemo per sempre, no, hanno preso una decisione da persone mature. Le loro strade si sono divise, ma non serbano rancore. Avranno sempre un ricordo stupendo della loro storia d’amore che porteranno nel cuore. Ora vogliono spendere tutto il tempo per leccare le ferite (una rottura è sempre difficile da metabolizzare) e per pensare a ricostruire una nuova vita da single. Anche se Ginevra ha fatto ben intendere che è pronta ad accogliere un nuovo amore.

Uomini e Donne gossip, il messaggio di Ginevra Pisani dopo l’addio a Claudio D’Angelo

Sul suo profilo Instagram, Ginevra Pisani ha scritto questo messaggio: “Sii pura come l’acqua e forte come una tempesta. Non avere paura di essere te stessa, diversa. Sarai capita, apprezzata e da qualcuno persino amata. #grazieditutto #buonagiornata”. I fan di Nilufar e Giordano di Uomini e Donne temono che, molto ma molto presto, anche loro leggeranno delle parole del genere visto che ci sono stati nuovi indizi sul loro periodo di crisi. Voltare pagina è sempre molto difficile e lo sa bene Claudio D’Angelo…

News Uomini e Donne, Ginevra e Claudio cambieranno idea?

L’ex tronista di U&D ha fatto capire bene che non sta vivendo delle giornate stra-positive. Magari scoprirà fra non molto che non potrà fare a meno di Ginevra? Tutto può succedere. Una coppia che invece non sembra avere dubbi e che si è formata anch’essa a Uomini e Donne è quella formata da Ursula Bennardo e Sossio Aruta. Cosa stanno facendo adesso? Hanno sorpreso tutti con un gesto inaspettato!