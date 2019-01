Uomini e Donne gossip, Sossio e Ursula: momenti speciali in famiglia

Sossio Aruta e Ursula Bennardo news, momenti bellissimi in famiglia per la coppia di Uomini e Donne

Ursula e Sossio di Uomini e Donne hanno sorpreso tutti con la loro decisione di dare un nuovo inizio alla loro storia d’amore. Aveva avuto una brutta battuta d’arresto, alla fine di Temptation Island Vip, considerate le attenzioni che Sossio aveva avuto nei confronti di una ragazza. Ursula non gli aveva voluto dare una seconda chance, anche perché lui si era dimostrato molto confuso. Solo a U&D, dopo un lungo corteggiamento, Sossio è riuscito a convincere Ursula che non la deluderà mai più. Hanno infatti scelto di viversi al di fuori del programma televisivo, senza intromissioni di alcun tipo nella loro relazione.

Uomini e Donne gossip, Ursula e Sossio fanno sul serio

Sossio e Ursula non vogliono perdere altro tempo. Adesso si trovano infatti a Napoli, dove incontreranno molto presto la mamma del calciatore, come ha fatto sapere Ursula Bennardo su Instagram: “Noi ci troviamo a Napoli. Stiamo andando a pranzo dalla mia suocera ballerina”. Abbiamo conosciuto questa simpatica signora proprio nella puntata in cui Ursula Bennardo e Sossio Aruta hanno deciso di lasciare Uomini e Donne. Sembra ci sia già una forte intesa tra Ursula e la suocera… speriamo che duri quella fra lei e il suo fidanzato, che ieri ha pianto per una ragione particolare.

Sossio e Ursula ritornano a Uomini e Donne?

Ursula e Sossio, dopo l’esperienza (questa volta positiva) al trono Over di Uomini e Donne, hanno deciso di andare a convivere. Un nuovo capitolo della loro vita è appena cominciato. Li vedremo presto nel dating show per parlare della loro storia? Poco ma sicuro, non vedremo Sara Affi Fella, nei confronti della quale Nicola Panico ha lanciato dei messaggio. Sembra invece che sarà un personaggio fisso per ancora molto tempo Gemma Galgani, ora criticatissima per dei presunti ritocchini estetici.