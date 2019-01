Sossio e Ursula ultime notizie, lui piange dopo Uomini e Donne: messaggio stupisce

Ursula e Sossio news, la coppia di Uomini e Donne fa sul serio

Cosa sta succedendo a Ursula e Sossio dopo Uomini e Donne? Li abbiamo visti innamoratissimi durante l’ultima puntata del people show e tutti vogliono sapere se la loro storia non ha ricevuto un’improvvisa battuta d’arresto. C’è una notizia positiva: Sossio non si è tirato indietro ed è veramente deciso (questa volta) a trasferirsi dalla sua fidanzata, che vorrà rendere il prima possibile sua sposa. Sì, Sossio e Ursula conviveranno. Hanno fatto questa scelta importante e non hanno nessun dubbio al riguardo. Dopo l’esperienza a Temptation Island Vip, hanno capito meglio come sono fatti e che potranno davvero sognare di avere una storia il più duratura possibile. E adesso un messaggio di Sossio Aruta ha sorpreso tutti!

Il messaggio commovente di Sossio Aruta dopo Uomini e Donne

Ecco cosa ha scritto l’ex cavaliere di U&D su Instagram: “Un piccolo riassunto di un giorno che non dimenticherò mai! Grazie per l immenso affetto e per l’amore dimostrato. Adoro tutti voi che avete creduto in me, nell’amore che trionfa sempre”. Ci sono comunque detrattori che muovono pesanti accuse nei confronti di questa coppia di Uomini e Donne. Questa volta Sossio risponderà? No, perché è al settimo cielo e non ha nessuna intenzione di farsi rovinare questo speciale momento: “Ora sono felice per la scelta e non potevo fare di meglio. Ti amo, amore mio e grazie per avermi dato quella seconda possibilità”.

Ultime notizie su Sossio e Aruta: i progetti futuri della coppia

Ursula e Sossio di Uomini e Donne hanno fatto commuovere tutti i loro compagni d’avventura, Gemma Galgani in primis (adesso massacrata per presunti ritocchini estetici). Al momento i due piccioncini sono in Puglia, in attesa dell’attesissima partenza: “Sono a spasso col mio amore a Taranto. Siamo in giro. Ci stiamo preparando per una nuova partenza. Tra poco arrivano pure i mobili”. Li rivedremo molto presto al trono Over di Uomini e Donne? Speriamo non da single!