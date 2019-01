Sara Affi Fella e Nicola Panico news, lui la pensa ancora? Lo strano messaggio

Sara e Nicola, ultime notizie: il calciatore sorprende tutti con uno strano messaggio

Il suo trono è finito da mesi, ma si continua ancora a parlare insistentemente di lei. Sara Affi Fella è stata tra le troniste d Uomini e Donne che ha fatto più discutere nella storia del programma. Ha chiesto scusa per quello che ha fatto – in primis a Maria De Filippi – e, da quello che è emerso negli ultimi giorni, pare abbia deciso di cambiare vita. E il suo ex fidanzato Nicola Panico cosa ha deciso di fare? Continua a scrivere su Instagram dei messaggi che fanno riferimento ai rischi che una storia d’amore sempre comporta e agli errori che solo una persona che si mette in gioco può fare. E lui si è messo in gioco. Forse troppo. E infatti sono spuntati come funghi detrattori pronti a puntargli il dito contro.

News Sara Affi Fella e Nicola Panico: cosa sta succedendo ai due?

“Solo chi sta seduto non cade mai”, ha scritto Nicola Panico su Instagram; qualcuno gli ha fatto notare che, però, è caduto fin troppe volte (soprattutto per la sua relazione con Sara di Uomini e Donne) e il calciatore gli ha dato pienamente ragione: “Sì, sono caduto già tante volte”. Qualcun altro ha invece dichiarato che il suo atteggiamento dopo la rottura con Sara Affi Fella è stato ridicolo, ma lui non ha perso la pazienza: “Migliorerò”. Non risponde a tono come fa Sossio Aruta, per esempio, che adesso è scoppiato in lacrime dopo U&D per un motivo preciso.

Uomini e Donne gossip, non solo critiche per Nicola Panico…

È vero: Sara e Nicola hanno numerosi detrattori che si sono sentiti presi in giro per quello che hanno fatto, però c’è da dire anche che non mancano i loro sostenitori. Sotto all’ultimo post di Instagram pubblicato da Nicola Panico, c’è chi gli ha confessato di essere dalla sua parte perché “in amore non si è sempre perfetti”. Lo stesso succede a Mara Fasone: nonostante in tanti credono che abbia lasciato il trono Classico di Uomini e Donne per ben altri motivi (e non per il fatto di venire ricoperta di critiche), c’è anche chi ha sempre creduto alle sue parole. Ora ha fatto tanto parlare per un fatto successo nella notte che l’ha terrorizzata!