Uomini e Donne gossip, Claudio dopo Ginevra volta pagina: “Una nuova primavera”

Uomini e Donne gossip, Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani dopo la rottura

Claudio e Ginevra non stanno più insieme. Dopo giorni in cui si vociferava di una rottura, e tutti gli indizi portavano a crederlo, è arrivata la conferma ufficiale. A vuotare per primo il sacco è stato Claudio D’Angelo, anche perché è stata Ginevra a lasciarlo. L’ex tronista sta soffrendo parecchio, evidentemente non si aspettava di vedere finire la sua storia d’amore nata a Uomini e Donne. I due non si sono lasciati in buoni rapporti, inoltre: dopo aver detto che la storia è finita, infatti, Ginevra ha commentato un post su Instagram dell’ex ma lui non l’ha presa bene ed è arrivato a bloccarla sui social.

Claudio D’Angelo e Ginevra si sono lasciati, lui pronto a guardare avanti

Claudio avrà reagito di istinto, c’è chi pensa abbia esagerato e chi no. D’altronde, l’ex corteggiatrice si è mostrata irremovibile: non sembra affatto intenzionata a dare una seconda possibilità al loro rapporto, nonostante abbia passato anche lei giorni difficili. Claudio quindi dovrà farsene una ragione e ricominciare. Sembra essere giunto anche lui a questa conclusione, dopo aver visto fallire il tentativo di riconquistare Ginevra. Così, poco fa su Instagram D’Angelo ha pubblicato la foto di un albero spoglio dalle foglie e ha scritto: “Spoglio come te ma non me ne vergogno. Voglio pensare ci stia aspettando una nuova primavera”. Tra le righe di queste parole si legge molto altro che il paragone con un albero.

Uomini e Donne, Claudio e Ginevra news: è tempo di voltare pagina

Dopo la fine della storia con Ginevra, Claudio è pronto a voltare pagina. Al momento sta ancora soffrendo, non lo nega e non se ne vergogna. Il dolore però prima o poi passerà e per lui arriverà il tempo per innamorarsi ancora. Così come gli alberi rifioriscono in primavera. Una frase, insomma, che ha rivelato tanto dello stato d’animo di Claudio: arriverà la risposta di Ginevra? Lo scopriremo con i prossimi gossip di Uomini e Donne, ma a proposito di tronisti scoprite cosa è successo nell’ultima registrazione tra Lorenzo Riccardi, Claudia e Ivan!