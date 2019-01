Uomini e Donne news, Ginevra Pisani conferma crisi con Claudio: “Giorni particolari”

Uomini e Donne news, Claudio e Ginevra si sono lasciati? Le ultimissime da Instagram

Sono giorni in cui le news di Uomini e Donne su Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani sono molto ricercate. I fan vogliono sapere, o almeno capire, cosa sta succedendo fra i due. Possiamo basarci solamente sugli indizi che loro due decidono di fornire tramite Instagram per farci un’idea, perché al momento non hanno ancora parlato apertamente del loro rapporto. Non sappiamo ufficialmente come stanno le cose, insomma non sappiamo con certezza se Claudio e Ginevra si sono lasciati. Sappiamo, però, che gli indizi fanno pensare a una crisi tra i due. L’ultimo messaggio postato tra le storie di Instagram da parte di Ginevra sembra essere l’ennesima conferma.

Claudio e Ginevra news, un messaggio di lei preoccupa i fan

Pochi giorni fa erano state delle parole di Claudio a preoccupare i fan, oggi invece è arrivato il post di Ginevra ad aumentare la preoccupazione. Ecco cosa ha scritto l’ex corteggiatrice: “Sono giorni molto particolari della mia vita. Sono sul divano di casa mia, a Napoli, alla ricerca delle energie necessarie per parlare, per agire. Come sapete, in giorni come questi, preferisco non mostrarmi e stare per conto mio. Oggi però ho deciso di fare uno strappo alla regola”. Ginevra poi è passata a descrivere la sua giornata, raccontando di essersi svegliata piuttosto tardi stamattina e di aver pranzato con la sua famiglia come ogni domenica. Con un’unica particolarità: “La prima cosa che ho voluto fare è stato ascoltare musiche strappalacrime”, ha scritto. Le canzoni d’amore strappalacrime sembrano essere un chiaro segnale di una crisi tra Ginevra e Claudio.

Claudio e Ginevra non stanno più insieme? Le ultime news di Uomini e Donne

Le news su Claudio e Ginevra non terminano qui, perché il messaggio di lei è proseguito: “Forse andrò a fare un giro con il mio amore, Coco, perché so quanto le piaccia correre e scoprire posti diversi. Tutto questo però solo dopo un caffè perché seppure non stia facendo granché, mi sento stanca, stanca di pensare”. Coco è il cagnolino della ragazza, come molti già sapranno. Insomma, al momento pare che le cose tra Claudio e Ginevra non vadano affatto bene. Eppure, solo poche settimane prima della crisi hanno fatto un bellissimo viaggio insieme a Cuba, dove hanno vissuto una notte di panico. Non resta che attendere che i due decidano di parlare apertamente della loro storia, o che risolvano i problemi e torni il sereno.