Uomini e Donne oggi, Claudio e Ginevra non stanno più insieme? Post preoccupa

Oggi Uomini e Donne: Claudio e Ginevra si sono lasciati? Le ultime news

Non sappiamo come stiano realmente le cose tra Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani: si sono lasciati? Stanno ancora insieme? Sono in un periodo di riflessione? Dando un’occhiata alle storie Instagram e alle foto pubblicate da entrambi non possiamo dirvi nulla di certo. O meglio non potevamo dirvi nulla fino a ieri sera quando un post di Claudio pubblicato tra le sue storie ci ha fatto molto riflettere. E in effetti siamo qui a parlarvene, visto che il messaggio sembra essere passato inosservato. E non perché poco interessante. Anzi.

Uomini e Donne oggi, il post malinconico di Claudio: c’entra Ginevra?

Da tempo si mormora di una profonda crisi tra Claudio e Ginevra, e i fan in effetti vorrebbero saperne di più. Cosa pensereste se una vostra conoscenza forse in crisi con il proprio partner scrivesse di colpo su Facebook la frase “E comunque grazie per tutte le cose belle che mi scrivete, siete speciali davvero con un cuore”? A pubblicare il post è stato proprio Claudio che anche se all’apparenza ha semplicemente ringraziato i fan è anche vero che la sua espressione in foto e il suo messaggio hanno fatto trasparire una certa malinconia. Come se lui e Ginevra si fossero effettivamente lasciati. E pensare che eravamo rimasti alla doccia fredda di Teresa ad Antonio senza pensare che fuori da Uomini e Donne stava succedendo molto altro…

Uomini e Donne news: cosa sta succedendo davvero tra Claudio e Ginevra?

Non possiamo dirvi nient’altro su Claudio e Ginevra, niente di certissimo almeno, perché magari stanno attraversando solo un periodo difficile; qualcosa di sicuro c’è però, visto che non postano più niente riguardo alla loro vita e se fossero stati insieme avrebbero subito stroncato sul nascere queste voci di corridoio. Le ultime news sul loro conto insomma sono tutt’altro che incoraggianti. Noi speriamo che vada tutto per il verso giusto e non appena ne sapremo di più ovviamente saremo qui ad aggiornarvi.