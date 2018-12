Uomini e Donne news, Claudio e Ginevra terrorizzati stanotte: “Urla fortissime”

Claudio e Ginevra news, il racconto della coppia di Uomini e Donne: ecco cosa è successo stanotte

Un grande spavento per Claudio e Ginevra: le news di Uomini e Donne di oggi riguardano proprio loro. La coppia è in vacanza a Cuba da qualche giorno, passano le giornate tra spiagge meravigliose e città affascinanti. Da un viaggio solitamente ci si aspetta relax, emozioni e divertimento. Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani invece ricorderanno anche altro di Cuba: “Stanotte grande spavento ragazzi. Alle 2 circa ore locali abbiamo sentito delle urla nel corridoio dell’albergo. Non capivamo bene cosa dicesse perché in spagnolo ma le urla erano fortissime. Abbiamo aperto la porta immediatamente, pensavamo a un incendio”, questo ha scritto l’ex tronista poco fa su Instagram.

Uomini e Donne, Claudio e Ginevra oggi: “Ci resta aver visto indifferenza e vigliaccheria”

Non era un incendio, lo scenario che si è presentato ai loro occhi era diverso. Claudio e Gineva si sono ritrovati a soccorrere una signora che non riusciva più a respirare. Le urla infatti erano della figlia della donna, che chiedeva disperatamente aiuto. Ma l’ex tronista non ha raccontato solo il forte spavento nella notte, ha anche denunciato via social l’indifferenza di molte persone alle urla della ragazza: “Ripeto alle 2 di notte, nessuno che è uscito a dare soccorso. […] Le urla di quella ragazza nel vedere sua madre a terra erano strazianti. […] quel che ci resta è aver visto l’indifferenza e la vigliaccheria di alcuni”. Sono stati Claudio e Ginevra a correre verso la reception per chiedere aiuto e alla fine l’ambulanza è arrivata. Nel messaggio su Instagram, Claudio ha detto di non conoscere le condizioni della donna soccorsa ma si informerà.

Uomini e Donne news, Claudio e Ginevra viaggio da sogno a Cuba

Claudio e Ginevra oggi sono in visita a L'Avana, la capitale di Cuba. Quando rientreranno in hotel probabilmente riusciranno a capire come sta la signora. Di sicuro è uno di quei momenti che non dimenticheranno, se le urla sono state così forti come sembra di capire dalla descrizione dell'ex tronista, oltretutto nel bel mezzo della notte.