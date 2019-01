Uomini e Donne oggi, Nilufar e Giordano ancora in crisi? “Non è cambiato niente”

Nilufar e Giordano vicini alla rottura? L’aria di crisi non è andata via…

Si sta parlando con insistenza della presunta crisi di Giordano e Nilufar di Uomini e Donne. Ci sono stati degli indizi, in questi ultimi giorni, che hanno fatto pensare che fossero ai ferri corti. Alcune volte basta un nonnulla per far scoppiare il gossip, ma quello che stranisce è che nessuno dei due ha smentito queste voci. Forse non sono ancora giunte alle loro orecchie? Per due ragazzi così influenti è strano che nessuno abbia fatto notare a entrambi che circolano delle notizie su un loro ultimo periodo “no”. Come se non bastasse, le ultime parole di Nilufar Addati su Instagram hanno fomentato il gossip: ritornerà presto a Napoli ma senza il suo Giordano, che al momento si trova in montagna per lavoro.

Uomini e Donne oggi, il messaggio di Nilufar Addati fa sorgere altri dubbi

“Amici, buondì. Non è cambiato assolutamente nulla negli ultimi due giorni a parte il pigiama. Solo che oggi dovrò mettermi anche in macchina e andare a Napoli perché sono tre giorni che sono malata a Roma”. Questo ha detto Nilufar su Instagram. Delle parole che confermano la crisi? Molti ci hanno letto questo. Ma probabilmente si riferisce al suo malessere fisico e non specificatamente a Giordano Mazzocchi, che comunque non si fa più vivo! Se le voci della crisi di Giordano e Nilufar dovessero ricevere conferma, i due accantoneranno sicuramente la convivenza (e sembrava già tutto pronto!).

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, ultime notizie: cosa è successo fra i due?

Le prossime news su Giordano e Nilufar di U&D sicuramente ci faranno capire meglio come si è evoluta la loro relazione negli ultimi giorni. Non ci resta che aspettare il ritorno di Giordano a Roma… non li vediamo più insieme da tempo. Lui è troppo impegnato o hanno deciso di prendere una pausa di riflessione? Invece procede a gonfie vele la love story di Sossio Aruta e Ursula Bennardo, che adesso hanno fatto un passo importante.