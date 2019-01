Nilufar e Giordano vanno a convivere? Piccolo problema: lei deve prima operarsi!

Giordano e Nilufar vicinissimi alla convivenza? L’ex corteggiatrice fa capire qualcosa…

Come si prospetta il futuro di Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati? Decisamente positivo! Sembra infatti che abbiano deciso di andare a convivere. La ragazza è stata piuttosto misteriosa quando ha parlato della ricerca della sua nuova casa attraverso le Instagram stories. Ha spiegato (non facendo forse troppa attenzione) che non avrebbe potuto rivelare proprio tutto. Mentre Giordano continua a sciare in montagna, Nilufar cerca casa. Qualcuna le è piaciuta, qualcun’altra meno e sa bene che sarà difficile trovare quella dei suoi sogni. È molto esigente (ma anche molto ansiosa!) e i suoi genitori sono sempre pronti a darle dei consigli. Ma oltre alla possibile convivenza di Nilufar e Giordano, ci potrebbe essere molto presto anche un’operazione…

Uomini e Donne news, Nilufar Addati cerca casa

“Forse smetterò di essere una vagabonda – ha spiegato Nilufar su Instagram –. Senza svelare troppe novità, è appena cominciata la missione “Nilufar cerca casa”. Sono in ansia. Mi tremano le mani! Per un mesetto avrò una sistemazione provvisoria e poi troverò la mia casa. Dove potrò finalmente vivere!”. Dopo Temptation Island Vip, Giordano ha dimostrato di essere molto meno geloso (avete visto invece quello che ha fatto Marco Fantini con la sua Beatrice?) e quindi, in futuro, non andranno a convivere semplicemente perché lui ha intenzione di conoscere tutti gli spostamenti della sua fidanzata! Nilufar e Giordano di Uomini e Donne hanno già dato larga dimostrazione di non essere possessivi-ossessivi stando per diverso tempo lontani.

L’intervento alle tonsille di Nilufar Addati… ma la sua preoccupazione è un’altra!

Durante le sue Instagram stories, è emersa anche la notizia dell’operazione di Nilufar Addati che dovrebbe fare a breve. Ecco cosa ha detto: “Mia madre sta cercando di programmare la mia asportazione alle tonsille perché me le devo togliere. La cosa assurda è che non ho ansia per il fatto che mi devo togliere le tonsille, ma per la mia casa. Secondo voi è normale?”. Ci saranno presto altre news di Uomini e Donne, soprattutto adesso che si avvicina il giorno delle scelte del Serale di Uomini e Donne!