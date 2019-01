Marco Fantini geloso per una foto di Beatrice Valli: intervengono i fan!

By

Marco e Beatrice news, la foto e… la gelosia dell’ex tronista di Uomini e Donne!

In ogni coppia che si rispetti, c’è sempre chi è più geloso dell’altro. E Marco Fantini è certamente più geloso di Beatrice Valli! I fan lo hanno notato attraverso il commento all’ultima foto della sua fidanzata, alla quale ha consigliato di coprirsi. Per scherzo, ovviamente. Geloso, sì, ma fino a un certo punto. Marco sa bene che la sua dolce metà è una modella e che quindi il suo aspetto fisico è molto importante. E Marco lo sa ancora meglio rispetto ad altri visto che anche lui è un modello. Si gioca, quindi, su Instagram, anche se alcuni suoi sostenitori erano convinti che l’intervento di Marco fosse mosso da un’esagerata gelosia. E i commenti si sono sprecati.

Uomini e Donne gossip, Beatrice e Marco fanno chiacchierare: i commenti dei fan

Dopo una strana proposta di matrimonio, Marco Fantini ha fatto parlare per la sua “simpatica” gelosia. Beatrice Valli è comparsa su Instagram in costume da bagno, dando le spalle al fotografo, al centro di un paesaggio innevato. Immediatamente hanno commentato i follower della coppia di Uomini e Donne: “Gelosia nell’aria!”; “Bella la faccia di Marco!”; “Ma non sarà un po’ geloso il nostro Marco?”; “Con una ragazza così saremmo tutti un bel po’ gelosi”. Lo stesso succede con Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, soprattutto recentemente: la ragazza ha parlato di un traguardo che ha raggiunto dopo aver lottato a lungo.

Beatrice e Marco ultime notizie, un momento speciale per la coppia

Beatrice e Marco di Uomini e Donne stanno bene insieme. Hanno avuto un periodo di crisi, è vero, ma adesso sanno veramente cosa significa essere felici con i figli Alessandro e Bianca. Un momento turbolento, invece, per un’altra protagonista di U&D: Mara Fasone ha perso la pazienza e ha raccontato quello che le sta succedendo adesso! Le news di Uomini e Donne ci sorprenderanno ancora.