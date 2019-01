Nilufar e Giordano, oggi sempre più lontani: l’orgoglio è troppo grande

Uomini e Donne, Nilufar e Giordano: silenzio sulla crisi

Cosa è successo davvero fra Giordano e Nilufar di Uomini e Donne? Le voci sulla crisi si moltiplicano e loro preferisco il silenzio. O meglio qualche messaggio velato sulla loro delicata situazione. Si hanno sempre più prove della distanza che adesso sembra separare i due. Basterebbe solo una parola in più per capire se tra loro le cose sono realmente finite o meno. Ma entrambi non parlano. Muti. Questo loro atteggiamento sta irritando parecchio i loro fan, che aspettano al più presto una smentita degli ultimi rumour. Che forse arriverà a giorni… o forse non arriverà mai perché continuano a stare insieme. Non è comunque la prima volta che attraversano un periodo pieno zeppo di difficoltà.

Giordano e Nilufar news U&D, fan inferociti: colpa dell’orgoglio o dell’improvvisa voglia di privacy?

E mentre è emersa un’altra prova della loro rottura, i fan hanno commentato sul profilo Instagram di Nilufar Addati dicendo di essere stati presi in giro. Dovrebbero – secondo loro – raccontare la verità, visto che hanno fatto tutto in pubblica piazza, senza nascondersi dietro al muro della privacy: “Non penso stiate gestendo al meglio questa situazione. Capisco la necessità di viversi in privato […] ma perché non dirlo? Siete nati a Uomini e Donne, siete andati a Temptation Island, è normale che se sparite arrivano le domande. […] Una parolina forse ce la meritiamo”; “Non mi capacito di cosa sia cambiato in così poco tempo […]. Adesso vi fermate al primo intoppo?”; “Ci mancano le pazzie insieme al tuo amore”; “Come mai non ti vedo più in coppia con Giordano? Se tra voi è finita, mi dispiace tanto”.

Nilufar e Giordano, ultime notizie: cos’altro c’è da sapere?

Nilufar e Giordano di U&D continuano a non rispondere. Giusto o sbagliato che sia, i fan sperano di rivederli presto insieme così come Claudio d’Angelo e Ginevra Pisani, che adesso hanno sorpreso con un loro ultimo messaggio! Procede a gonfie vele la love story di Rosa e Pietro: hanno fatto delle importanti confessioni a Pomeriggio 5. La vita sta regalando loro sono delle bellissime sorprese!