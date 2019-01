Rosa e Pietro news, confessione importante nella notte ma lei rovina tutto

Uomini e Donne news, Rosa e Pietro sorprendono di notte: ecco cosa è successo

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione stanno passando un periodo stupendo. Non vedono l’ora di abbracciare il loro primo figlio quest’estate. La gravidanza ha reso ancora più unita la coppia, che condivide spesso su Instagram delle particolari stories che fanno impazzire i fan. Come l’ultima. Pietro ha fatto una confessione romantica alla sua fidanzata (presto futura moglie?) e quest’ultima ha voluto subito condividere tutto con i follower. Dopo una serata durante la quale è stata circondata dall’affetto smisurato dei suoi sostenitori, Rosa ha deciso di confessare quello che le ha detto Pietro in un momento speciale. Un momento che però è stato interrotto da qualcosa che ha rovinato immediatamente la magia!

Rosa e Pietro, ultime notizie: la confessione della coppia di U&D

Dopo aver conosciuto altre novità su Pietro e Rosa a Pomeriggio 5, adesso l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto parlare per alcune dichiarazioni rese pubbliche su Instagram: “Pietro mi ha detto una cosa molto bella, che voglio condividere con voi. Mi ha detto che se dovesse scendere il Padre Eterno e gli dovesse chiedere di esprimere un desiderio, direbbe che… dai amore continua tu”; al che è intervenuto Pietro: “Che vada tutto bene fino alla fine con te”. Ma il bellissimo momento si è interrotto così: “Quindi lui spera che questa cosa tra me e lui duri in eterno. Poi c’è un’altra cosa bellissima che voglio dirvi dopo questo… è come Pietro chiama i cereali!”. E la ragazza ha commentato simpaticamente: “Come rovinare un bel momento: e tu li mangi i choco cocs?”.

Il matrimonio di Pietro e Rosa è vicino?

A data da destinarsi il matrimonio di Rosa e Pietro di Uomini e Donne mentre sta serpeggiando la notizia secondo cui Beatrice Valli e Marco Fantini si siano sposati in segreto. Rosa Perrotta vorrebbe sposarsi dopo la nascita del figlio: magari a fine 2019 o nel 2020? Non sembrano esserci progetti di questo tipo nelle vite di Nilufar e Giordano, dopo le ultime parole dell’ex tronista.