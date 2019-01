Uomini e Donne gossip, Marco e Beatrice già sposi? Lei si infuria!

Marco e Beatrice sposi nel 2018? Un “matrimonio” che ha infastidito la ragazza

Il matrimonio di Marco Fantini e Beatrice Valli c’è già stato e nessuno ha saputo nulla? A molti è sorto il dubbio dopo che è stata messa in circolazione una notizia secondo cui i due si sarebbero sposati nel 2018. Peccato che anche Beatrice era ignara di tutto! Non appena ha letto la notizia, ha voluto subito chiarire la faccenda. E la notizia l’ha anche infastidita. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne fantastica su come sarà il giorno delle sue nozze e prima o poi arriverà. Lei ci spera così come il suo fidanzato Marco. Hanno formato prima una bellissima famiglia e molto presto potrebbero pensare di fare il grande passo. Ci sorprenderanno in questo 2019? Adesso intanto conviene chiarire che questo matrimonio non è ancora avvenuto!

Beatrice Valli chiarisce tutto: si è sposata con Marco Fantini? La verità

Ecco cosa ha scritto Beatrice Valli su Instagram: “Ma io mi domando: non sapevo di essere sposata? Fake news!”. Probabilmente si saranno confusi con qualche altra coppia convolata a nozze nel 2018… Beatrice ha comunque voluto precisare che non si è ancora sposata bollando la notizia come fake news! Beatrice e Marco di Uomini e Donne hanno fatto recentemente chiacchierare anche per una foto molto particolare.

Uomini e Donne gossip, data del matrimonio: Beatrice e Marco sono pronti?

Quando ci sarà il matrimonio di Marco e Beatrice? Non hanno ancora una data precisa in mente, ma è certo che questo giorno non sarà lontanissimo. Certo, questo non è il momento più propizio, visto che entrambi sono immersi nel lavoro e nella vita da genitori! Sognano delle nozze da favola e quindi tutto deve essere curato nei particolari. Potremmo vedere presto all’altare anche Rosa e Pietro di U&D, che hanno fatto recentemente delle importanti confessioni. Che dire, invece, di Nilufar e Giordano? Dopo l’ultimo messaggio pubblicato dalla ragazza, si è capito veramente tutto…