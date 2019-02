Andrea e Arianna, dopo la scelta di Uomini e Donne una domenica speciale

Andrea e Arianna, news dopo la scelta di U&D: novità sulla neo-coppia

Andrea e Arianna di Uomini e Donne sono sempre più affiatati! Dopo la scelta, hanno deciso di fare dei passi importanti e non perdono mai occasione per stare insieme. E chi lo avrebbe detto che Andrea, a sorpresa, avrebbe fatto la sua scelta prima del Serale? Nessuno. Certo, è alquanto imprevedibile, ma sappiamo anche che vuole avere sempre un’elevata percentuale di certezza su quello che fa. Arianna Cirrincione lo ha colpito sin da quando è scesa per la prima volta per lui. Esterna dopo esterna, ha spazzato via tutti i dubbi e per questo Andrea ha deciso di uscire dallo studio di U&D proprio con lei. C’è sintonia, si capiscono guardandosi semplicemente negli occhi e probabilmente Andrea si è già innamorato. Questa volta.

La domenica speciale di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione

Dopo la scelta, Arianna e Andrea hanno deciso di passare una domenica speciale insieme. Come se fossero una coppia unita da ormai parecchi anni. Hanno visitato gli acquari e si sono divertiti come dei pazzi! Non sono mancate su Instagram le loro stories, seguitissime dai fan di questa coppia di Uomini e Donne. Certo, la scelta di Andrea Cerioli non ha fatto impazzire i telespettatori come alcune scelte passate, ma l’ex tronista ha fatto un’analisi perfetta: il pubblico non ha avuto il tempo necessario per affezionarsi ad Arianna; solo lui ha avuto il tempo per affezionarsi a lei. E prova un sentimento nei suoi confronti. Un sentimento simile a quello riscoperto da Nilufar Addati dopo la crisi con Giordano Mazzocchi. Avete visto dove si trova adesso e com’è caduta sulla neve?

I ringraziamenti di Andrea Cerioli e la sua grande vittoria

La seconda esperienza a Uomini e Donne è stata per Andrea Cerioli la più bella. Non la dimenticherà mai. E ha ringraziato non solo Maria De Filippi, ma anche tutta la redazione che gli è stato vicino: “[…] Sono una delle persone più complicate che conosca, eppure non avete mai smesso di volermi bene, ed io il bene lo sento – ha scritto su Instagram –. Mi fate sentire voluto, ogni giorno. A voi, che senza mai chiedermi nulla, mi avete aiutato in silenzio ad uscire da uno dei momenti più brutti della mia vita. Non smetterò mai di dirvi grazie. Con questo volevo dirvi che per qualsiasi cosa, io ci sarò sempre, per ognuno di voi perché siete unici”. E intanto trapelano sempre più anticipazioni sul Serale di Uomini e Donne! Cosa dobbiamo aspettarci?