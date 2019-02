Uomini e Donne news, Nilufar vuole tornare con Giordano? Tristi parole

Nilufar e Giordano Uomini e Donne, ritorno di fiamma? Lei sente troppo la sua mancanza

Nilufar e Giordano torneranno insieme? Dalle ultime parole scritte su Instagram dall’ex tronista di Uomini e Donne è chiaro che non riesca ancora a dimenticare il suo (ormai) ex fidanzato. Ha sorpreso tutti con un lungo messaggio, con cui ha spiegato di sentire una terribile mancanza di lui: “Quanto è bello e quanto fa male vedere il mondo in questo giorno pieno di dimostrazioni di amore di ogni genere. È la sofferenza più grande che conosca: vivere da soli l’amore, sapere che c’è da qualche parte. Chissà dove. Ti senti sola e distante anni luce da quello che il tuo cuore desidera: è un urlo disperato e costante, è viscerale, è inspiegabile. Non lo capisci, non ti dai ragione. Lotti contro il mondo e contro te stessa”.

Il triste messaggio di Nilufar: non riesce a superare la rottura

Nilufar Addati ha confessato di star attraversando un periodo di grande ansia e che non riesce a essere serena nemmeno se circondata da quelle persone che non l’hanno mai abbandonata: “Te la prendi con tutti come se si possa attribuire a qualcuno la colpa di questo. E non trovi pace perché non puoi alleggerirti in nessun modo. Non riesci a respirare, a dormire e a far passare le giornate”. Ma è stata ancora più chiara, facendo riferimento a Giordano Mazzocchi con queste parole: “Ti mancano l’odore, le espressioni e la voce, la pelle, le mani e il calore che ti davano. Ti manca l’ansia che tutto d’un tratto sarebbe potuto andare via. Ti manca ancora di più quello che non hai mai avuto perché avresti potuto ricordarlo, almeno”.

News Uomini e Donne, Nilufar vuole cambiare vita… ma con Giordano!

Giordano e Niliufar di Uomini e Donne hanno deciso di dividere le loro strade. Anche se la ragazza adesso pare che abbia cambiato idea. Farà il primo passo? Il messaggio è stato concluso così: “Questo è il mio amore e il mio pensiero va a tutti gli innamorati che provano quello che provo io”. L’amore invece diventa sempre più grande per Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, che stanno passando dei magici momenti. Entrambi saranno presenti durante le puntate del Serale di Uomini e Donne assieme a un’altra amatissima coppia, che non vediamo in un TV da molto tempo.