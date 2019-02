Nilufar e Giordano, cambiamenti dopo la rottura: “Ho l’ansia, periodo strano”

Uomini e Donne, Giordano e Nilufar non sono ritornati insieme: non vogliono riprovarci più

Le news su Nilufar e Giordano di Uomini e Donne non mancheranno in questi giorni, visto che sono freschi freschi di… rottura! Hanno deciso nuovamente di dividere le loro strade: dopo averli visti insieme durante una vacanza che avrebbe dovuto risolvere tutte le loro incomprensioni, ci è poi giunta, a distanza di pochissimi giorni, la notizia della fine della storia d’amore. Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati non vogliono pensare al passato e hanno cercato di voltare immediatamente pagina: la ragazza, per esempio, si trasferirà a breve a Roma. E non a casa di Giordano. Andrà a vivere da sola.

Cambiamenti importanti nella vita di Nilufar Addati

Non è comunque facile accettare la rottura con Giordano Mazzocchi e lo si capisce bene da questo messaggio pubblicato su Instagram: “Ciao, amici! Io sono a Napoli. Nei prossimi giorni impacchetterò tutte le mie cose che porterò a Roma, nei prossimi giorni vi racconterò meglio tutto. È un periodo un po’ strano per me, di cambiamenti. Non vi nascondo che la mia amica ansia mi accompagna anche questa volta. Come sempre. Io mi rimbocco le maniche, voi tenete le dita incrociate per me”. E pensare che fino a poche settimane fa abbiamo visto Giordano divertirsi con Nilufar… e abbiamo anche visto la sua caduta dagli sci!

Nilufar e Giordano news, quale sarà il loro futuro?

Giordano e Nilufar di Uomini e Donne non si vedono più. E no, non hanno preso una semplice pausa di riflessione. La rottura di questa coppia ha fatto tanto rumore, soprattutto perché pensavamo che, dopo il lancio su Instagram del Serale di Uomini e Donne, li avremmo visti nuovamente in trasmissione. Va a gonfie vele, invece, la relazione di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: stanno facendo dei passi importanti insieme!