Nilufar e Giordano, parla un altro ex corteggiatore: “Nicolò Ferrari ha ragione”

Uomini e Donne, Nilufar e Giordano si sono lasciati: dopo la frecciatina di Nicolò Ferrari arriva il commento di un altro ex corteggiatore

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono lasciati: è ufficiale. La coppia nata all’interno degli studi di Uomini e Donne, dopo il periodo di crisi e un tentativo si riavvicinamento, ha annunciato di aver messo un punto alla loro relazione. Qualche giorno dopo, e questo ha destato non poche polemiche tra i fan della trasmissione, a dire la sua sulla questione è stato Nicolò Ferrari. Quest’ultimo, la domenica successiva alla notizia della rottura dei Gilufar, ha pubblicato un post su Instagram alquanto chiaro. “Ho visto che in Italia sono successe parecchie cose…Il tempo mi ha dato ragione” ha scritto l’ex corteggiatore di Nilufar. Nicolò, pur non citando espressamente la Addati e Giordano, secondo molti è proprio a loro che si sarebbe riferito. Ferrari sull’argomento non è più tornato, né per confermare né per smentire le supposizioni fatte dai fan di Uomini e Donne che lo hanno criticato.

Bisogna ricordare però che Nicolò, al momento, è impegnato nelle riprese di un reality all’estero che gli permette di usare il telefono solo una volta a settimana (la domenica appunto). In queste ore, tuttavia, a prendere le sue difese c’ha pensato un altro ex corteggiatore. Stiamo parlando di Claudio Merangolo, noto al pubblico del piccolo schermo per la sua partecipazione al Trono Gay di Uomini e Donne (e amico di Nicolò). A chi gli ha chiesto di commentare la parole usate da Ferrari (e gli attacchi ricevuti per questo motivo) Claudio ha risposto: “Penso che molte persone dovrebbero spendere tempo a fare ben altro nella vita. Giudicate, e ricordate però che verrete giudicati a vostra volta. Patetici. E comunque, ha ragione lui”.

Uomini e Donne, Giordano e Nilufar si sono lasciati: lei prime parole di lui

Nilufar è stata la prima a spiegare ai fan i motivi che hanno spinto lei e Giordano a porre fine alla loro relazione. Poco dopo, sempre tramite il suo profilo Instagram, anche Mazzocchi ha detto la sua. “Purtroppo ultimamente le cose non sono andate bene tra me e Nilu” ha scritto l’ex corteggiatore “Siamo due persone molto diverse, molti problemi sono sorti proprio per questo motivo. Tutto ciò ci porta a frequenti litigate che non ci fanno stare bene”.