Uomini e Donne oggi, Antonio Moriconi: dedica speciale per lui

Antonio Moriconi dopo Uomini e Donne: cosa ha fatto dopo la scelta di Teresa Langella?

Antonio Moriconi non vuole parlare. Dopo la scelta di Teresa Langella (finita malissimo), l’ex corteggiatore ha preferito non commentare. Tutto quello che aveva da dire lo ha detto a Teresa. Stop. Non vuole creare polemiche o puntate il dito contro di lei. E non vuole nemmeno esultare per il “no” di Andrea Dal Corso e dirle “te l’avevo detto”. In effetti, Antonio ha sempre sottolineato il fatto che Andrea non fosse interessato a lei tanto quanto lui: non si è mai risparmiato, non ha mai messo un freno ai suoi sentimenti, ma Teresa si è alla fine innamorata dell’altro corteggiatore. Sì, innamorata: Teresa ha confessato di aver provato per Andrea dei bellissimi sentimenti. Purtroppo la puntata del Serale di Uomini e Donne non è andata come tutti i telespettatori si sarebbero aspettati che andasse.

Uomini e Donne oggi, Antonio riceve una stupenda dedica da Giordano

Dalla parte di Antonio Moriconi di Uomini e Donne, tanti volti noti del dating show, tra i quali uno dei suoi migliori amici: Giordano Mazzocchi. Dopo aver chiuso con Nilufar Addati (ma quest’ultima vorrebbe ritornare con lui), ha voluto dimostrare il suo appoggio ad Antonio scrivendogli questo messaggio su Instagram: “Le persone vere si distinguono sempre”. Frecciatina ad Andrew, che avrebbe quindi recitato una parte? Andrea Dal Corso è stato attaccatto su tutti i fronti, ma preferisce restare in silenzio… perché è già pronto il trono per lui?

Confronto a Uomini e Donne fra Teresa e i corteggiatori?

Siamo certi che fra non molto scopriremo qualcosa di più su Teresa, Antonio e Andrea. Anche se potrebbero parlare per la prima volta della scelta di Uomini e Donne solo all’interno del programma, chiamati magari direttamente da Maria De Filippi per un confronto. E i telespettatori solo questo voglio! Teresa Langella è arrabbiatissima non solo per il “no” ricevuto, ma anche per il fatto di non aver avuto una spiegazione precisa da Andrea.