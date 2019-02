Lorenzo e Claudia oggi: “Non durano”, l’attacco di Deianira

Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia dopo la scelta si lasceranno presto?

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi di Uomini e Donne hanno deciso di vivere fuori dagli studi televisivi la loro storia d’amore. Dopo la scelta, hanno passato tanto tempo insieme e nessuno dei due si è pentito per quello che ha deciso di fare. Sì, è vero, è ancora l’inizio e c’è chi è pronto a scommettere che fra non molto tempo attraverseranno una prima crisi. Una crisi che porterà a una rumorosa rottura! Di questo parere è l’influencer Deianira Marzano, convinta che la loro relazione non durerà. Ovviamente tutti i fan di Giulia Cavaglià sono della sua stessa opinione: ancora non si capacitano di come Lorenzo abbia preferito Claudia a Giulia e su Instagram si sprecano i commenti contro la coppia.

Lorenzo e Claudia oggi, Deianira all’attacco!

In molti hanno chiesto a Deianira – che non ha mai peli sulla lingua – cosa ne pensa di Claudia e Lorenzo di Uomini e Donne; questa è stata la sua risposta pubblicata attraverso una Instagram stories: “Sarò controcorrente, ma non dura secondo me”. Avrà ragione? Lorenzo era preso da entrambe le ragazze ed è stato molto difficile, per lui, fare una scelta. Lo ha dimostrato bene quando ha detto a Giulia che non sarebbe stata la sua scelta: non è riuscito proprio a trattenere le lacrime! E mentre succedeva tutto questo, Mara Fasone ha parlato del suo particolare rapporto col ragazzo.

News Claudia e Lorenzo Uomini e Donne: cosa succederà adesso?

Cos’altro scopriremo su Lorenzo e Claudia dopo la scelta? Le news sulla neo-coppia non mancheranno mai e Maria De Filippi certamente la inviterà durante una puntata speciale di Uomini e Donne, durante la quale non mancherà Giulia. Avrà sicuramente altro da dire a Lorenzo, visto che si è sentita presa per i fondelli. Era forse troppo convinta che sarebbe stata lei la scelta?