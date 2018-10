Uomini e Donne, Nicolò Ferrari tronista? Intanto avverte Lorenzo e archivia Nilufar

Uomini e Donne, Nicolò Ferrari accetterebbe di diventare tronista o corteggerebbe Teresa? Ecco la sua risposta

Pochi minuti fa, Nicolò Ferrari è stato protagonista di una diretta Instagram molto interessante. Ha risposto alle domande dei fan toccando diversi argomenti, tra cui il trono, Nilufar e Giordano, Lorenzo e le segnalazioni arrivate su Giulia Cavaglia. Partiamo subito chiarendo un punto importante di cui si sta parlando molto in questi giorni, ovvero Nicolò Ferrari nuovo tronista. Al momento non saprebbe come reagire, dovrebbe trovarsi nella situazione per poter dire se accetterebbe o no: “Non lo so, non ne ho la più pallida idea. Dovrei essere nel mood. Non saprei darvi una risposta oggi sinceramente. Chi vivrà vedrà”. Ma a chi gli ha chiesto di scendere le scale per corteggiare Teresa, ha risposto in modo più deciso: “È una bellissima ragazza, ma io di scendere a corteggiare di nuovo sinceramente per ora non è nei miei pensieri”.

Trono Lorenzo Riccardi e segnalazioni su Giulia Cavaglia, cosa ne pensa Nicolò?

Nicolò e Lorenzo sono molto amici ancora oggi e per questo l’ex corteggiatore si è espresso nella diretta Instagram sulle segnalazioni arrivate su Giulia: “Ho imparato che nella vita l’apparenza inganna. È molto criticata in questo periodo, non so se giustamente. Ho girato le segnalazioni che mi avete mandato a Lorenzo, prenderà le sue decisioni. Non mi sento di criticarla, perché anche io sono stato giudicato e quindi non mi sento di farlo. Il tempo svelerà se è una persona sincera o meno. Cerchiamo di essere più tranquilli, di non massacrare una persona di insulti senza reali prove”. In generale, comunque, Nicolò pensa che debba ancora arrivare la corteggiatrice giusta: “Lorenzo è agli inizi, con le corteggiatrici non è stato proprio fortunatissimo. Speriamo che scenda qualcuno più interessante e vediamo un po’ con sta Giulia come va a finire. Spero ci saranno novità, per lui ovviamente”.

Nilufar e Giordano, Nicolò Ferrari archivia il triangolo: “Capitolo chiuso a doppia mandata”

Nicolò si è espresso anche su Nilufar e Giordano, che sono tornati a vivere serenamente il loro amore dopo Temptation Island: “Rivivere delle emozioni che avevo già vissuto è stato strano, non me lo aspettavo. Nella vita si va avanti, per me è un capitolo chiuso a doppia mandata. Anche col confronto si è chiuso. Con Giordano pace fatta. Ognuno si deve fare la sua vita. Auguro a loro il meglio come lo auguro a me. Non parliamo più di queste cose, ognuno deve vivere la sua vita. Spero non ci siano altri programmi che ci riuniscano perché questo triangolo avrà stufato voi come ha stufato me”. L’unica domanda a cui bisognerà trovare una risposta più certa è questa: Nicolò Ferrari diventerà tronista a Uomini e Donne?