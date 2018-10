Nilufar e Giordano news, rivelazioni dopo Temptation Island: “Difficoltà a dormire”

News su Giordano e Nilufar, com’è cambiata la loro vita dopo Temptation Island?

Prosegue la storia d’amore tra Nilufar e Giordano dopo Temptation Island, e lo fa a gonfie vele, visto che le news su entrambi sono tutt’altro che negative. Dando una spulciata ai loro profili Instagram vi sarete accorti infatti del fatto che i problemi di un tempo sembrano essere diventati solo un brutto ricordo. Ciò non vuol dire tuttavia che non siano sorti altri problemucci, e oggi è stata proprio Nilufar a confessarlo tra una battuta e l’altra con la zia. La ragazza infatti ha ammesso di avere difficoltà a dormire da sola dopo aver passato tante notti a Is Morius Relais, la location in cui era ambientato il programma.

Giordano e Nilufar ultime notizie: “Ho difficoltà a dormire da sola”

Niente di grave, s’intende: quando Nilufar ha pubblicato questa storia peraltro era quasi mezzanotte e può capitare di non riuscire ad addormentarsi in tempo per quell’ora. La cosa però sembra pesare un po’ all’ex tronista: “Dovete sapere che quando siamo usciti da Temptation siamo rimasti all’Is Morius per quattro-cinque giorni, quindi ho dormito con Giò. Ho dormito con lui per cinque giorni, siamo stati 24/24 ore insieme dopo che non lo vedevo da undici giorni. Tornati in Sardegna, ho avuto difficoltà a dormire da sola e tuttora non riesco. E vedendolo due-tre giorni a settimana quando dormiamo insieme tutto a posto… Quando sono da sola faccio le nottate… Perché?”. Dovrebbe provare a chiederlo a Giulia De Lellis, visto che anche lei probabilmente ha qualche pensiero di troppo per la testa: ieri vi abbiamo parlato infatti di un programma TV a cui dovrebbe prender parte. Ma torniamo a noi.

Nilufar e Giordano ultimissime: scherzi e battute su Instagram

La ragazza ha anche fatto una domanda provocatoria a Giordano: russa o non russa durante la notte? La risposta è arrivata direttamente da lui dalle storie: “Nilufar non russa la notte, anzi quello è un momento bellissimo perché lei dorme e le mie orecchie si riposano”. Dopo Temptation Island insomma Nilufar e Giordano stanno continuando a vivere la loro favola: ricordiamo che i due avevano tanti problemi, che sono emersi anche l’ultima volta che li abbiamo visti, soprattutto a causa di quello che Nilufar aveva fatto a Uomini e Donne. Siamo felici che oggi quei tempi siano andati e che insieme continuino a costruirsi il loro futuro. Certo, Nilufar non dorme ancora sonni tranquilli, viste le sue parole, ma la nostalgia o quel che è passerà.