Lorenzo Riccardi e Nicolò Ferrari hanno litigato? L’ex corteggiatore svela tutto

Uomini e Donne news, Lorenzo Riccardi e Nicolò Ferrari hanno litigato?

Molti fan di Uomini e Donne si sono chiesti cosa sta succedendo tra Lorenzo Riccardi e Nicolò Ferrari. Hanno litigato? Non vederli più insieme sui social network ha preoccupato i tantissimi che sono affezionati a loro due. E ne sono davvero tanti coloro che si sono appassionati alla loro amicizia, nata durante il trono di Sara e Nilufar. Lorenzo e Nicolò sembravano una coppia inseparabile ormai nelle serate di Milano, sarà ancora così? A fare chiarezza ci ha pensato proprio Ferrari, che su Instagram ha risposto alle domande dei followers e così ha avuto modo di svelare se ha litigato con Lorenzo oppure no.

Lorenzo e Nicolò non hanno litigato: l’ex corteggiatore fa chiarezza

Nicolò e Lorenzo sono ancora amici e si frequentano tanto quanto prima che lui salisse sul trono: “Ragazzi sveliamo questa cosa. Non ho litigato con Lorenzo, esco ancora con lui. Lo vedo più o meno tutte le settimane e stasera ceno con Lorenzo. Il fatto che non faccia storie con lui è uno per tutelare lui, due perché deve tenere un basso profilo ed è giusto che sia così. Tre perché un’amicizia va vissuta nella vita reale e non è necessario per forza mostrare sui social che sei amico di Tizio, Caio e Sempronio”. Queste parole hanno rincuorato i fan del tronista e dell’ex corteggiatore stesso. Nicolò ci ha tenuto a tranquillizzare tutti: “Quindi state tranquilli. Lo sento, è tranquillo anche lui. Tutto apposto”.

“Seguo il trono di Lorenzo”, Nicolò parla del suo amico

Non solo Lorenzo e Nicolò non hanno litigato, ma Ferrari è anche un consigliere del trono: “Ovvio che sto seguendo il trono del cobra. Ma secondo voi? Sono il suo più grande fan! Gli do i miei consigli in base a quello che vedo, quando lo sento al telefono e quando lo vedo. Poi ovviamente lui è grande, maturo e vaccinato e sa quello che deve fare. Gli auguro sempre il meglio”. Lo avrà consigliato anche su Giulia Cavaglia, una corteggiatrice su cui ha parecchi dubbi?