Uomini e Donne, news scottanti: “Due dame avranno un altro ruolo”

Aria di cambiamenti per la nuova edizione di Uomini e Donne, secondo le ultime anticipazioni. Sembra che Maria De Filippi abbia intenzione di rivoluzionare le dinamiche del programma del pomeriggio di Canale 5 con grandi cambiamenti, partendo dal Trono Over. Al centro delle nuove indiscrezioni, lanciate da Mondotv24, ci sono Gemma Galgani, Ida Platano e Pinuccia Della Giovanna. Le tre dame hanno qualcosa in comune: non vanno a genio a Tina Cipollari. Quest’ultima è spesso stata protagonista di accesi litigi, che qualche volta hanno anche fatto discutere, con la prima.

Le liti tra Tina e Gemma hanno intrattenuto per moltissimo tempo i telespettatori. Durante la scorsa edizione, improvvisamente, la Galgani è caduta nell’ombra. La dama torinese è sempre rubato a tutti la scena, conquistando il posto di grande protagonista dello show televisivo. Pertanto, nei mesi scorsi è stato davvero strano vederla messa da parte. Neppure Tina ha più riservato particolari attenzioni a Gemma. La Cipollari si è, invece, concentrata su altre due dame, Ida e Pinuccia, dando vita a forti discussioni.

Ora le prime anticipazioni di UeD fanno sapere che le due dame saranno presenti nella nuova edizione, ma “avranno un ruolo predefinito”. Ebbene, sempre secondo queste indiscrezioni, Ida Platano “dovrebbe diventare una sorta di opinionista in campo”. Questo cambierebbe di certo le dinamiche della trasmissione, se mai dovesse accadere. Inoltre, la dama non è amatissima come lo era un tempo. Inoltre, pare che per la parrucchiera bresciana avrà anche altro da fare all’interno dello studio.

Si vocifera che Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, farà ritorno nel programma, entrando a far parte del parterre delle dame. Riccardo Guarnieri aveva ammesso di essere rimasto colpito dalla ragazza, la quale sembra non provare una particolare simpatia nei confronti di Ida. Intanto, sembra che Pinuccia continuerà a essere al centro dell’attenzione con un “ruolo impegnativo”. In particolare, “andrà a sostituire nelle dinamiche quello che per anni è stato il ruolo di Gemma Galgani”, nei litigi con Tina.

Cosa ne sarà della Galgani? Il programma, nei mesi scorsi, potrebbe aver deciso nei mesi scorsi di metterla nell’ombra per fare una prova: come sarebbe lo shoe senza Gemma come protagonista? Forse si sta preparando una temporanea uscita di scena della Galgani? In queste settimane, alcune indiscrezioni la vedono come una delle possibili partecipanti de La Talpa.

Lo storico reality show tornerà in onda e sarà prodotto proprio dalla Fascino PGT di Maria De Filippi. E mentre si parla dell’eventuale conduttore, pare che Queen Mary voglia inserire nel cast Gemma.

Ora non resta che attendere le future anticipazioni delle puntate che verranno registrate nei prossimi giorni. Le prime registrazioni della nuova edizione inizieranno ad agosto.