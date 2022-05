UeD, l’assenza di Tina fa rumore: Biagio sgamato e Gemma ‘risorge’

A Uomini e Donne è il momento della sfilata dei cavalieri e l’assenza di Tina Cipollari si fa ancora sentire. Al centro della scena ci sono soprattutto coloro che spesso finiscono nel mirino dell’opinionista. Va precisato che è stata assente solo in questa registrazione, che è stata suddivisa in più puntate. Da domani dovrebbe tornare a far compagnia al pubblico di Canale 5. La sfilata oggi prende inizio con Biagio Di Maro, che viene sgamato prima da Gianni Sperti e poi da Maria De Filippi.

Il cavaliere campano esce fuori tema “Nell’arte della seduzione non ho rivali” e viene subito fatto notare dall’opinionista. Il motivo? Si presenta sulla passerella mangiando la mozzarella. È noto a tutti che Biagio lavora in questo settore e per questo, a volte, è stato accusato dal pubblico di fare pubblicità alla sua attività. Infatti, solitamente, quando avvia una conoscenza con una dama, tra le prime cose, regala le sue mozzarelle.

Oggi Maria precisa che Di Maro non ha una produzione, bensì rivende il prodotto ai privati dopo averlo acquistato da un caseificio. Gianni, però, trova del marcio nella sua sfilata, in quanto crede che sia troppo simile a quella fatta in passato da Sara Zilli, sua ex conoscenza. Biagio nega di essersi messo d’accordo con la dama e, soprattutto, ci tiene a precisare che il suo intento non è quello di pubblicizzare le sue mozzarelle.

Ma De Filippi non ci sta. Innanzitutto, appare certa del fatto che Biagio si stia facendo pubblicità. Fa notare che per pubblicizzare la propria attività con Publi Italia, servizio di pubblicità di Mediaset, ci vuole molto denaro. E per questo molti approfittano dei programmi tv per farlo. Tra questi ci sarebbe, appunto, Biagio. La conduttrice precisa che, a detta sua, non ci sarebbe nulla di male in tutto questo.

“Acquistando mozzarelle da un caseificio per venderle ai privati, non ha i soldi per fare uno spot pubblicitario. Non è che ti arriva la fattura di Publi Italia eh. Dove sta la seduzione? Diciamolo e chi se ne frega, non succede niente”

Biagio continua a non ammettere questa sua scelta per la sfilata di oggi, restando anche perplesso di fronte a questi attacchi. Subito dopo, è il turno di Riccardo Guarnieri, che con Ida Platano sta creando di nuovo il caos nel dating show. Il cavaliere tarantino regala delle rose alla parrucchiera bresciana e la invita a salire sulla passerella con lui. Qui si fa sbottonare giacca e camicia da lei, raccogliendo voti alti nel parterre.

Fabio Nova, il discusso fotografo protagonista di forti liti con Tina Cipollari, regala il colpo di scena. Con un outfit elegante, sfila sulla passerella dove avrebbe dovuto suonare. Ma all’ultimo secondo decide di non farlo e spiega il motivo.

“È più importante chiedere scusa a una donna che suonare. Per suonare devi metterci l’anima e in questo momento non ce l’ho, per cui è meglio lasciar perdere. E poi ho pensato che per sedurre una donna è meglio chiedere scusa al pubblico a casa e a Tina che ho offeso, facendo la figura del cioccolataio”

Il più votato è Alessandro Rausa, che con un look super elegante riesce a conquistare il parterre delle dame. Armando Incarnato regala un momento divertente, con un ballo su cui avrebbe lavorato per diversi giorni. La classifica è questa.

Alessandro Rausa Riccardo Fabio Armando Alessandro Vicinanza

UeD, Gemma Galgani torna al centro studio

Gemma Galgani risorge, dopo vari giorni di buio. La dama torinese è finita improvvisamente nell’ombra e questo è un dettaglio che in questo sta facendo parecchio discutere. Sono tanti i dubbi su questa situazione. Intanto, torna di nuovo al centro studio per raccontare come sta proseguendo la sua conoscenza con Maurizio, ma non ci sono buone notizie.

Infatti, la Galgani non ha trovato dei punti di incontro, per quanto riguarda il carattere, con il nuovo cavaliere. La dama torinese torna a lamentarsi e questo rappresenta ‘luce’ per i telespettatori, che non vedevano l’ora di vederla tornare al centro dell’attenzione. Gemma regala una delle sue perle, discutendo animatamente con Maurizio.

I messaggi, però, sembrano smentire il racconto fatto dalla dama torinese, tanto che a detta del pubblico l’avrebbe effettivamente sbugiardata. Dello stesso avviso sembrano essere Maria e Gianni.

Gli uomini alle spalle di Maurizio si fanno grasse risate per queste fantasie che Gemma racconta: "da parte tua c'è stato un approccio…"#uominiedonne pic.twitter.com/dsucbGSgIa — Arcani_e_Argatti (@cordismei) May 25, 2022

Gemma = castelli di carta #uominiedonne — Let it Shine???????? (@7Letitshine) May 25, 2022

#Gemma: hai cercato di baciarmi Maurizio: ma se eri lì in attesa ☠️☠️☠️☠️☠️ #uominiedonne pic.twitter.com/ekHTD33AbT — Tommaso ????️‍???? (@itsmagicthomas) May 25, 2022

Gemma a centro studio TINA DOVE SEI? CI MANCHI. ????#uominiedonne — soleilandia ???? (@Soleilandia) May 25, 2022