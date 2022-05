UeD, Ida e Riccardo non stupiscono più: Maria se la ride, Marco fuori tuona

L’ex coppia del Trono Over tanto discussa regala un momento trash, durante il quale si sente l’assenza di Tina Cipollari in studio

Ida Platano a Uomini e Donne chiude con Marco Alabiso, dopo un romantico ballo al centro studio con Riccardo Guarnieri. La maggior parte dei telespettatori si dice sconvolta per quanto sta accadendo, anche se il ritorno ‘a casa’ del cavaliere tarantino si poteva intuire questo finale. Tra giochi di sguardi, chiacchierate e balli Ida e Riccardo hanno subito avuto dei contatti in studio.

Mentre lei ha sempre fatto capire che la sua porta è ancora aperta, il Guarnieri continua a essere enigmatico. Ha provato a conoscere altre dame, tra cui anche Gloria. Da quest’ultima, proprio ieri, ha ricevuto un altro due di picche. Ed ecco che proprio dopo essersi dichiarato interessato a lei, la canzone Fai Rumore di Diodato riaccende stranamente in lui dei ricordi.

Il brano lo riporta indietro nel passato, a rivivere alcuni momenti della sua relazione con Ida. E la storia si ripete. Non è riuscito, addirittura, a trattenere le lacrime e Maria De Filippi ha permesso loro di ballare da soli al centro studio, magari alla ricerca di un chiarimento definitivo. Oggi la puntata prende inizio proprio da quel momento.

Alla Platano, però, tocca mettere le cose in chiaro con Marco. Inizialmente Alabiso attacca Riccardo per le sue continue intromissioni, che non gli avrebbero permesso di vivere a pieno la sua conoscenza con Ida a UeD. Arriva poi il momento per lui di ricevere il colpo basso della Platano, la quale vuole interrompere subito la loro frequentazione.

“Mi sono data del tempo per capire. Veramente Marco, ci ho pensato e ripensato: però io non riesco a sentire nulla. Tu mi hai fatto stare benissimo, ma non c’è quella cosa che mi porta ad andare avanti. E mi dispiace davvero, veramente Marco. Non so come…”

Marco non reagisce bene di fronte a questa decisione di Ida, tanto che ora si ritrova a dover ragione a Tina Cipollari (assente in studio). “Tu cambi e ricambi”, attacca il cavaliere, che appare sconvolto e profondamente deluso. Riccardo Guarnieri peggiora la situazione, lasciandosi andare anche a battutine fuori luogo mentre Marco si ritrova a lasciare lo studio.

Gianni Sperti e Ida subito accusano il cavaliere tarantino di aver esagerato. La battuta poteva sicuramente evitarla, visto che è evidente che Marco sia rimasto male. “Sei proprio cattivo”, attacca invece Fabio (la nuova conoscenza di Gloria), che sta raccogliendo molti consensi. A questo punto, si torna sulla questione Ida-Riccardo e si crea un vero e proprio teatrino.

Maria De Filippi cerca di spronare il Guarnieri a dare una risposta concreta su ciò che ha davvero intenzione di fare con la Platano. Neanche la conduttrice, questa volta, riesce a comprendere l’atteggiamento di Riccardo, soprattutto perché si era appena dichiarato interessato a Gloria. Si scopre che, durante il loro romantico ballo, Ida gli ha dato una certezza.

“Non è mai troppo tardi per niente”, queste le parole che la Platano usa come conferma del fatto che lei riproverebbe a mettere in piedi una relazione. Maria chiede in modo esplicito al cavaliere: “Vuoi tornare con lei?”. La risposta di Riccardo è come sempre enigmatica: “Non si può rispondere così a caldo”.

La mancata voglia in lui di svelare cosa prova davvero porta Ida a mandarlo a quel paese e a lasciare lo studio. In questo momento danno vita a un momento che intrattiene i telespettatori e non solo. Anche Maria è divertita, tanto che chiede a Riccardo di raggiungere Ida e di mettersi in una posizione in cui possono sentirli.

Qui non risolvono nulla di concreto, mentre dallo studio in molti ridono per il modo di fare del Guarnieri. E chissà cosa sarebbe accaduto se Tina fosse stata presente! In seguito, Maria torna ancora sull’argomento e i due si confrontano ancora in studio. La conduttrice fa notare le sue perplessità su Riccardo.

“Mi domando: sei tu che qua che insisti perché lei ti dia una risposta, volevi proprio sentirla a voce. Volevi sentirla dire ‘riccardo ricominciamo’. Se questa cosa ti interessava tanto e oggi arriva, a questo punto perché doveva dirlo qui se poi dovevate andare al ristorante a parlare?”

Ma una risposta concreta da Riccardo non arriva e questo infastidisce non poco i telespettatori, stufi di assistere a una scena che sembra non avere una conclusione: “A me farebbe piacere riprendere un dialogo. Io non posso dire ‘ricominciamo e andiamo a vivere insieme’. Ma mi farebbe piacere comunque uscire”.

Uomini e Donne: Marco Alabiso contro Ida e Riccardo dopo l’addio

Nel frattempo, Marco Alabiso rilascia un’intervista per Monto Tv, dove svela il suo punto di vista. Ribadisce il suo pensiero su Riccardo: a detta sua l’avrebbe sempre temuto in cui con lui Ida era coinvolta. Ed ecco che rivela come, secondo lui, andrà a finire tutta questa storia. Si può dire che questo è un po’ il pensiero della maggior parte delle persone.

“Si, ritorneranno insieme ma per litigare e lasciarsi un’altra volta, quindi per portare avanti ancora di più la loro agonia, perché loro vivono in agonia entrambi”

Certo, Marco non è amatissimo dal pubblico, in quanto a detta di molti non avrebbe dovuto neanche sedersi di fronte a Ida dopo il romantico ballo con Riccardo. Nonostante ciò, il suo finale in trasmissione non ha lasciato indifferenti i telespettatori.

Riccardo non prova nessun sentimento verso Ida.

Li prova solo per se stesso.

Al contrario Ida è ancora innamorata.#uominiedonne — BrucePappalardo (@zorroc82) May 24, 2022

Riccà, però che ddu' ???????? ma qua ci volevano solo ddu' ????????, altro che "riprendere il dialogo" e menate simili. E dai!!! #uominiedonne pic.twitter.com/UNMoJ597Rd — Arcani_e_Argatti (@cordismei) May 24, 2022

Abbiamo accusato maria di difendere ida, ma in realtà lei sapeva che noi volevamo solo questo trash.

Spiaze manchi Tina.. #uominiedonne pic.twitter.com/4PpOikn01b — Molly (@MollyBeachWaves) May 24, 2022