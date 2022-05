Uomini e Donne, Riccardo schiacciato da Maria: con Ida crea sconcerto

Riccardo Guarnieri torna al centro della scena a Uomini e Donne, ma in modo negativo. Infatti, il cavaliere tarantino finisce nel mirino dei telespettatori e non solo. Anche all’interno dello studio, riceve non poche critiche. Ovviamente non manca il momento quasi surreale che lo vede protagonista con Ida Platano. Il tutto prende, però, inizio con un confronto con Gloria Nicoletti. Quest’ultima, invece, ha colpito positivamente il pubblico di Canale 5, in quanto è riuscita a tenere duro e a non cedere alle lusinghe (arrivate in ritardo) di Riccardo.

Lei stessa ammette di non aver sentito nulla quando ha parlato con il Guarnieri, nei giorni precedenti. Ora sta conoscendo Fabio e ha intenzione di continuare così il suo percorso, togliendo così a Riccardo la possibilità di riprovarci. Ma lui non perde le speranze. Lei si dice felice del fatto che lui abbia compreso gli errori fatti durante la loro brevissima conoscenza. Nonostante ciò, fa notare che ormai “è tardi”. Il Guarnieri prosegue mostrandosi testardo e, a detta di Fabio, anche presuntuoso.

Infatti, inizialmente, Riccardo fa quasi intendere di essere convinto del fatto che Gloria provi ancora qualcosa. Questo lo avrebbe capito attraverso alcuni sguardi di lei, prontamente smentiti. A questo punto, mentre Tina Cipollari oggi è assente a UeD, interviene Gianni Sperti. “Tu adesso non ti devi inventare le cose, perché non sei capace a incassare un due di picche”.

A detta dell’opinionista, il Guarnieri non riuscirebbe ad accettare il fatto che lei non ha alcuna intenzione di riprovarci e così si inventerebbe sguardi e altre situazioni mai esistite. “Sono una persona intelligente, se mi sono spinto è perché ho visto degli sguardi”, continua Riccardo sotterrandosi sempre di più. A dire la sua ci pensa anche Maria De Filippi, la quale fa presente che più volte alla redazione Gloria ha detto che non le interessa più nulla del Guarnieri.

L’insistenza di Riccardo diventa quasi fastidiosa sia per il pubblico a casa che per i presenti in studio. “Se mi sono spinto, è perché vedevo qualcosa”, ribadisce. Maria cerca così di portare Guarnieri alla realtà, apparendo – come settimana scorsa – abbastanza seccata dal suo atteggiamento. La conduttrice, senza troppi giri di parole, fa capire a Riccardo come stanno davvero le cose. Lui cerca di reagire con un sorriso imbarazzato a queste parole.

“Scusa Riccardo, ma qual è l’interesse di Gloria nel dire che non le piaci? Mi ricordava la redazione che hai detto per tre volte ‘no’ a lei. Hai chiuso anche tu, non vedo perché ti devi arrabbiare perché ora chiude lei. A te va male con una e con l’altra e ti riviene in mente Gloria! Cosa vuoi? Sembri un uomo a cui scappa una donna e la rincorre perché scappa. A 20 anni si fa così Riccardo”

Non solo, la De Filippi evidenzia il fatto che di recente il Guarnieri ha espresso una bella opinione su Federica Aversano. Lo fa perché lui continua a dichiarare di aver sempre detto di essersi pentito per il comportamento che ha tenuto con Gloria, in particolare nella sua intervista sul Magazine.

“Che c’entra? È una bellissima ragazza, si fa un apprezzamento. Non la potrò mai conoscere Federica”

Infatti, questo è ovvio visto che la Aversano non è neppure presente in studio!

UeD: Riccardo e Ida, ancora non è finita ma il pubblico è stufo

Si riaccende uno scontro tra Riccardo e Ida in studio. In particolare, la Platano si dice delusa dal fatto che lui addirittura ora, non solo le nega il saluto, ma che non riesce neanche a fare il suo nome. Il Guarnieri ha preso questa decisione dopo essere stato accusato di illuderla con i suoi atteggiamenti. Ed ecco che riprende le stesse accuse fatte negli scorsi anni a Ida e sembra di tornare indietro nel tempo!

“Ho capito che devo cavarmelo da solo. Prima o poi la troverò una persona che riuscirà a capire. Quella volta bastava dire ‘faceva piacere anche a me ballare’. Mi sono preso gli attacchi. Oggi una situazione del genere non la accetto più. Se nuovamente mi volti le spalle mi dà fastidio”

Gianni non capisce “in qualità di cosa” lui ha queste pretese da Ida. Dopo tale discussione, il Guarnieri lascia lo studio, in quanto non riesce a trattenere le lacrime sentendo la canzone Fai rumore di Diodato, come già svelavano le anticipazioni. Questo brano rappresenta un ricordo speciale per entrambi. Subito dopo, esce anche Ida che va a cercarlo dietro le quinte.

Con Fai rumore in sottofondo, Ida e Riccardo ballano insieme al centro studio. I commenti dei telespettatori sono tutto tranne che positivi. Non si può non tener conto del fatto che se ci fosse stata Tina Cipollari sarebbe stato tutto diverso e che, pochi minuti prima di questo ballo, Riccardo professava il suo interesse per Gloria. Dettaglio che fa notare anche Maria.

dovrebbe essere un momento toccante ma io sto crepando dalle risate, ida e riccardo non possono essere reali #uominiedonne pic.twitter.com/BZUxzGClEB — chiamatemimaestra (@chiamatemimaes1) May 23, 2022

IDA E RICCARDO SONO RIMASTI FERMI IN UN LOOP TEMPORALE ALTRIMENTI TUTTO QUESTO NON SI SPIEGA MA BASTA #uominiedonne — Zan (@ESASPER4TA) May 23, 2022

10 minuti prima : “Gloria mi piace tanto, davvero” #uominiedonne — ???????? (@_iamk____) May 23, 2022