Uomini e Donne, Federica dà la mazzata a Ida e spiazza su Riccardo!

Tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano a Uomini e Donne sta avvenendo un riavvicinamento importante. Ora a parlare di loro ci pensa Federica Aversano, la quale ha ricevuto – qualche settimana fa – un commento di apprezzamento da parte del cavaliere tarantino. L’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri dice la sua su quanto sta accadendo in studio ed esprime parole positive per Riccardo, che potrebbero infastidire non poco Ida. Anche perché sulla Platano, Federica si lascia andare a non poche frecciate in questa nuova intervista sul Magazine dedicato al programma.

Innanzitutto, la Aversano ammette di essere serena e di aver ripreso in mano la sua vita dopo la fine del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi. Le sue giornate sono rimaste quelle di sempre: è un’insegnante di Economia e Diritto non di ruolo. Pertanto, vive nell’attesa che la chiamino per le supplenze. Probabilmente a settembre dovrà trasferirsi e, nel frattempo, pianifica le sue vacanze da fare insieme a suo figlio e un’amica, anche lei mamma single. Il ricordo più bello che ha della sua esperienza sotto i riflettori riguarda sicuramente Matteo Ranieri.

In particolare, ricorda con felicità la loro quinta esterna, in cui si erano confidati a vicenda. Ha sentito le farfalle allo stomaco, cosa che non le capitava da tempo. Ovviamente, il ricordo meno bello riguarda la conclusione, ovvero il giorno della scelta.

“Quel momento mi ha tanto deluso. L’ho già detto, non ho visto la sua coerenza e ho perso stima in lui. Credo si sia esposto con me con troppa leggerezza, mi sono sentita presa in giro. Forse lo avevo idealizzato, e mi sono resa conto che Matteo non era quello che pensavo”

Federica Aversano dopo UeD non ha più sentito Matteo Ranieri, anche se ci ha pensato a scrivergli. Avrebbe voluto contattarlo per dirgli che, nonostante la conclusione, ha anche dei ricordi belli. Ma perché alla fine non l’ha contattato? “Non so. Diceva che non voleva avere quel tipo di presenza sui social, ma poi… lì l’ho ritrovato diverso”.

Al contrario, l’ex corteggiatrice non è un amante dei social. Ha ricevuto delle proposte lavorative e a volte dice anche di sì. Ma ricorda sempre di aver studiato per insegnare, di avere un bambino e un affitto da pagare. Le piace semplicemente interagire con le persone, però si sentirebbe in imbarazzo a pubblicizzare prodotti di bellezza.

Ed ecco che finalmente si parla di Riccardo Guarnieri. Nelle scorse settimane, il cavaliere ha ammesso di aver provato un certo interesse guardando da casa Federica. Va precisato che non si sono mai incontrati in studio, visto che la Aversano ha concluso il suo percorso prima ancora del ritorno di lui.

“Ah. Ecco (ride). Già credo che Ida non mi sopporti… e non ha ragione! Forse lo farei per smacco, mi sta antipatica per quello che ha detto su di me . È un bell’uomo. L’ho seguito, mi piace nei modi di fare. È molto carino e gentile”

Dunque, Federica confessa che, in realtà, Riccardo “a primo impatto” le piace e lo trova “interessante”. Per quanto riguarda Ida, sicuramente non le faranno piacere queste parole. La Aversano, nel caso suo, si riferisce al piccolo battibecco che avevano avuto in studio, tempo fa. Crede che sia la Platano a sperare in un ritorno di fiamma con Riccardo, anziché il contrario, visto quanto sta accadendo oggi.

Ma le anticipazioni fanno sapere che, in realtà, il Guarnieri è tornato a esporsi per Ida! Pertanto, è ancora tutto da vedere! Intanto, la Aversano continua a lanciare frecciate sulla dama bresciana.

“Poi non so perché, ma quelli che escono con Ida si dichiarano interessati a me. Non abbiamo tanto in comune”

Riccardo Guarnieri non è l’unico a essersi esposto per Federica, infatti. Alessandro Vicinanza, subito dopo la scelta di Ranieri, ha espresso il suo desiderio di conoscerla. La Aversano, però, ha preferito dargli un bel due di picche. E continua a farlo anche oggi. Lo apprezza come persona, ma nulla di più, tanto che tra lui e Riccardo sceglierebbe quest’ultimo.

“Lui è un bel ragazzo, ma quando parla lo sento lontano da me. Non abbiamo vite molto compatibili. Ad esempio, io non sono molto mondana: il sabato sera sto a casa con mio figlio. Sì, a volte esco… ma non è il mio primo pensiero”

In quest’ultimo periodo ci sono degli uomini che si sono fatti avanti per lei, ma non ha ancora trovato la spinta per rimettersi in gioco. Pare abbia sentito anche un calciatore, a cui poi non avrebbe più risposto.

Uomini e Donne, Federica Aversano contro Luca Salatino

Federica e Soraia sono diventate grandi amiche nel programma, tanto che oggi si sentono molto spesso. Ma la Aversano non ha una bella opinione di Luca Salatino. Certo, spera che lui scelga Soraia, perché vorrebbe vederla felice. Nonostante ciò, teme che fuori potrebbero non trovarsi.