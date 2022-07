Bisciglia e il ritorno in tv: ecco dove lo piazzerà Maria De Filippi

Novità per il ritorno di Filippo Bisciglia in tv: ancora una volta ci pensa Maria De Filippi a dargli un’opportunità in uno dei programmi, La Talpa. Si tratta, per il momento, di un’indiscrezione, che però potrebbe far felici coloro che sentono la mancanza di Temptation Island. Infatti, il conduttore 45enne è molto amato dal pubblico di Canale 5, che l’ha apprezzato molto al timone del reality delle tentazioni. Bisciglia è divenuto nel tempo un simbolo del programma, attualmente in pausa. La trasmissione estiva quest’anno non è andata in onda e questo ha deluso non poco i telespettatori.

Pier Silvio Berlusconi ha parlato della necessità di sperimentare alcune novità, spiegando così il motivo per cui Temptation è stato cancellato nella programmazione di questa estate. Nonostante ciò, va precisato che non si tratta di un addio definitivo al reality delle tentazioni. Potrebbe tornare nei prossimi anni. Intanto, anche Filippo Bisciglia sente la mancanza dei famosi falò e l’ha fatto chiaramente capire sui social network. Ma per lui ora si potrebbe presentare una nuova e grande opportunità sul piccolo schermo, sempre tramite Queen Mary.

Spunta in queste ore il nome di Bisciglia come inviato de La Talpa. Il famoso programma, la cui produzione è stata affidata alla Fascino di Maria De Filippi, presto tornerà a far compagnia al pubblico Mediaset. E i telespettatori non vedono l’ora, dopo tantissimi anni di assenza dai palinsesti. A lanciare lo scoop sull’eventuale presenza di Filippo è Amedeo Venza, esperto di gossip.

“La Talpa, Filippo Bisciglia verso il ruolo di inviato! Orfano di Temptation Island, il conduttore del reality sui sentimenti potrebbe approdare come inviato per il reality più atteso della prossima stagione. Attendiamo conferme!”

Maria ha dimostrato più volte di tenere molto a Bisciglia e non solo affidandogli la conduzione del reality delle tentazioni. Il pubblico di Canale 5 ha visto il conduttore e la sua compagna Pamela Camassa nella prima e unica edizione di Amici Vip, andata in onda nel 2019.

Intanto, circolano sempre nuove indiscrezioni su chi vestirà il ruolo di conduttore della nuova edizione de La Talpa. Solo ieri, Simona Ventura ha smentito la notizia sulla sua presenza nel programma. Invece, Stefania Orlando si è proposta.

Al momento, però, si fa sempre più forte la voce che vede Silvia Toffanin al timone della trasmissione. Per avere delle conferme sia per il conduttore che per l’inviato bisognerà per ora attendere.