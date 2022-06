Temptation Island non va in onda: ora parla Bisciglia, ma non scioglie dubbi

Filippo Bisciglia ha parlato della cancellazione di Temptation Island. Questo è il periodo in cui sarebbe dovuta andare in onda la prima puntata del reality show, ma per qualche motivo la produzione ha scelto di non farlo quest’anno. Non ci sarà Temptation Island nel 2022 e ha lasciato orfani milioni di spettatori: cosa si farà n queste serate d’estate senza i villaggi dei fidanzati e delle fidanzate? La stagione televisiva targata Mediaset si concluderà così con la finale dell’Isola dei Famosi di stasera, per quanto riguarda i programmi più amati e conosciuti, poi si andrà avanti con repliche, serie tv e programmi estivi. Tra questi c’era di sicuro Temptation Island, ma appunto c’era: per quest’anno non se ne farà nulla.

Proprio perché è questo il periodo in cui Temptation Island andava in onda di solito, tanti stanno manifestando la propria nostalgia sui social. E tanti stanno scrivendo a Bisciglia sui social, così lui ha deciso di parlare di quanto sta accadendo. Anche lui come tantissime persone ha ricordato che questo è il periodo in cui sarebbe dovuta andare in onda la prima puntata di Temptation. “Purtroppo quest’anno non sarà così”, ha aggiunto. Quindi è passato a spiegare perché ha deciso di pubblicare questo video messaggio su Instagram: ha quasi un milione di follower su Instagram ed è consapevole del fatto di aver raggiunto questo numero proprio grazie al reality.

Sta ricevendo tantissimi messaggi da due mesi a questa parte, ma in questi giorni ancora di più. Gli chiedono perché non ci sarà Temptation Island, quando mancherà il programma oppure che non sarà estate senza Temptation. Alcuni gli hanno chiesto anche perché non risponde a queste domande, così oggi ha deciso di farlo, ma senza farlo realmente. Nel video infatti Filippo non si è soffermato né sui motivi della sospensione di Temptation né su come gli è stato comunicato, per esempio. Si è limitato a dire questo:

“Sappiate che anche a me fa tanto male non fare quest’anno Temptation Island. Mi mancheranno tutte le persone con le quali ho lavorato durante questi otto anni. Questo sarebbe dovuto essere il nono anno consecutivo. Tutte le persone, dalla prima all’ultima. Eravamo una famiglia”

Per sdrammatizzare ha poi concluso con due suoi tormentoni: “Pensi che io abbia un video per te? Ho in video per te” e anche “Tutto questo è Temptation Island”. Quindi ha augurato a tutti una buona estate e ha ammesso che gli mancherà il pubblico quest’anno. Filippo Bisciglia ha rotto così il silenzio sulla fine di Temptation Island, non nascondendo l’emozione e il piacere nel ricevere tanti messaggi in questo periodo. Tuttavia non ha risposto proprio a tutte le domande: per esempio non ha spiegato perché non ci sarà quest’anno.