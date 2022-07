La Talpa, Simona Ventura dice no a Maria De Filippi: secca risposta

La nuova stagione tv Mediaset riaccoglie La Talpa, la sua produzione è stata affidata a Maria De Filippi. Il reality show tornerà sul piccolo schermo dopo 14 anni di assenza e circolano le prime voci su chi vestirà il ruolo di conduttore. Tra i tanti nomi è stato spesso segnato quello di Simona Ventura, oltre quello di Silvia Toffanin. Ebbene, oggi SuperSimo decide di mettere un freno a queste indiscrezioni rivelando come stanno davvero le cose, usando Twitter. Sembra proprio che Simona non salirà al timone della nuova e attesa edizione del reality.

A smentire l’indiscrezione che la vede come conduttrice de La Talpa ci pensa la stessa Ventura. Riprendendo il tweet dello speaker radiofonico Nathan Del Mare che riporta la notizia sul suo conto, Simona dà la sua smentita: “Non se ne parla”. Una risposta chiara e netta, che non lascia spazio ai dubbi. Non si sa, attualmente, se alla conduttrice sia arrivata la proposta e se, appunto, abbia dato il suo ‘no’. Di certo, per lei sarebbe stata una bella opportunità per tornare al timone di un reality show.

Può anche darsi che sia stato già scelto il conduttore e la Ventura abbia, pertanto, scelto di mettere a tacere le voci sulla sua presenza. Ma questa non è l’unica indiscrezione che ha visto protagonista Simona. In questi giorni, si è anche parlato di una presunta trattiva in corsa come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2023. Di recente, Amadeus ha reso nota la presenza di Chiara Ferragni nella prima e nell’ultima puntata del noto evento della musica italiana.

La Ventura nell’edizione del 2021 avrebbe dovuto affiancare il conduttore Rai durante una delle cinque serate del Festival. Quell’occasione le è sfuggita di mano, in quanto era risultata positiva al Covid. Come ha fatto sapere a SuperGuida TV, SuperSimo è in contatto con Chiara Ferragni, la quale l’avrebbe chiamata per ricevere qualche consiglio su come dovrà gestire questo importante ruolo sul piccolo schermo.

E mentre Simona Ventura spegne i rumors sulla sua presenza nella nuova edizione de La Talpa, si fa sempre più forte l’ipotesi che sarà Silvia Toffanin a rivestire il ruolo di conduttrice. Molti dei telespettatori che hanno seguito le passate edizioni, speravano di vedere Paola Perego al timone. La moglie di Pier Silvio Berlusconi e protagonista di Verissimo rappresenterebbe, comunque, una gran bella scommessa per dare una ventata d’aria fresca ai reality Mediaset.