Uomini e Donne news, momenti speciali per Claudia e Giulia prima della scelta

News Uomini e Donne, la scelta di Lorenzo tra Claudia e Giulia

Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi sono le due corteggiatrici tra cui Lorenzo Riccardi dovrà scegliere dopo mesi e mesi di onorata carriera, si fa per dire, a Uomini e Donne. Le ultime news prima della scelta vengono direttamente dai profili Instagram delle due ragazze che stiamo seguendo costantemente per vedere se emergerà prima o poi qualche indizio prima del momento tanto atteso. Al riguardo vi ricordiamo che Uomini e Donne di sera andrà in onda di venerdì a partire dal 15 febbraio; vista la pubblicità, dovrebbe scegliere prima Teresa Langella ma la suddivisione delle tre puntate non la conosciamo ancora e tutto dunque potrebbe succedere.

Giulia e Claudia prima della scelta di Lorenzo: le ultime news

Giulia ha pubblicato una serie di storie su Instagram dalle quali si evince che sta affrontando tutto tranquillamente: la si vede infatti giocare col suo cane, con I believe I can fly in sottofondo, oppure scherzare taggando le sue amiche. Per quanto riguarda Claudia ieri ha passato la serata vedendo It mentre due ore fa ha pubblicato una foto in cui compare assieme alla sua famiglia. Anche lei sembra abbastanza tranquilla nonostante quanto accaduto in una delle ultime registrazioni, con Lorenzo in lacrime, faccia pensare a notizie tutt’altro che positive.

Uomini e Donne serale, tanta attesa per il finale

Uomini e Donne di sera si scontrerà probabilmente con Sanremo Young e potrebbe raggiungere un buon risultato in termini di ascolti, superando persino il 20% nonostante la collocazione di venerdì. L’attesa per le scelte in effetti è alta e Antonella Clerici condurrà un programma che non ruberà telespettatori al programma di Maria De Filippi. Che Lorenzo faccia la scelta giusta insomma, perché abbiamo come l’impressione che sarà visto da moltissime persone. E se vi interessano anche gli altri troni sappiate che in un’esterna bollente mai mandata in onda con una corteggiatrice Ivan ha sorpreso tutti dicendo cose che nessuno si aspettava. Cosa succede invece nel trono di Andrea Zelletta? Diciamo che l’inizio è stato molto movimentato, e qui vi spieghiamo perché! Continuate a seguirci perché non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!