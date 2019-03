Uomini e Donne news, Claudia Dionigi e Alex Migliorini insieme: una foto sorprende

Uomini e Donne, cosa fanno Claudia Dionigi e Alex Migliorini insieme? Le news

Il mondo di Uomini e Donne è davvero piccolo, se pensate che oggi abbiamo visto Claudia Dionigi e Alex Migliorini insieme. Visto su Instagram, s’intende. Vecchi e nuovi protagonisti si conoscono spesso fra loro, prima o dopo il programma. Pensiamo per esempio all’amicizia nata tra Nicolò Ferrari e Lorenzo Riccardi stesso, così come tra Nicolò e Marianna Acierno, ex corteggiatrice di Paolo Crivellin. Oppure ancora ci vengono in mente Sonia Lorenzini e Giorgia Lucini. Insomma, ci sono davvero tanti volti che sono diventati amici dopo aver partecipato a Uomini e Donne. Sarà anche il caso di Claudia e Alex? Più o meno.

Claudia Dionigi da Alex Migliorini a Milano: video e foto su Instagram

Il luogo d’incontro è Milano, dove finalmente Claudia è arrivata insieme al suo Lorenzo. La coppia ha trascorso qualche giorno di vacanza a Napoli dopo la scelta, e hanno rischiato di rovinarsi il viaggio per un incidente d’auto. Nelle scorse ore invece sono arrivati a casa dell’ex tronista e Instagram è invasa da storie e foto di Claudia a casa di Lorenzo oppure insieme a sua sorella Sofia. Ma a Milano c’è anche Alex, che lavora in un salone di bellezza e fa il parrucchiere. Indovinate chi è stata una sua cliente oggi? Esatto, proprio Claudia! Tra le stories di quest’ultima è comparso Alex mentre le fa i capelli e lei, a risultato finito e pubblicato, ha voluto ringraziarlo pubblicamente, sempre su Instagram.

C’era anche Lorenzo con lei? Non è comparso nei video, è probabile che abbia solo accompagnato la sua fidanzata e sua sorella al salone. Cosa dire di Alex Migliorini? Avrete senz’altro letto che l’ex tronista ha ritrovato il sorriso grazie al suo nuovo fidanzato. Mentre per quanto riguarda le news su Lorenzo e Claudia, possiamo dirvi che tutto procede per il verso giusto e che nei prossimi giorni assisteremo a un insolito confronto in studio con Giulia Cavaglia.