Uomini e Donne, Alex Migliorini ritrova il sorriso dopo delusione d’amore

Fidanzato Alex Migliorini: l’ex tronista di Uomini e Donne di nuovo felice grazie a lui

Alex Migliorini ha ritrovato il sorriso. Dopo la delusione d’amore (che mai si sarebbe aspettato di ricevere), ha trovato l’amore. E adesso è convinto che sia quello vero. La sua relazione con Alessandro D’Amico è durata da Natale a Santo Stefano: sono emerse così tante incompatibilità che hanno poi deciso di chiudere. Anche se Alex, in fondo al suo cuore, era ancora molto innamorato di Alessandro. Hanno anche tentato di far funzionare il rapporto, ma senza successo. Adesso, invece, l’ex tronista di Uomini e Donne ha trovato sulla sua strada quella che pare essere la sua anima gemella!

Alex Migliorini, il bellissimo messaggio su Instagram: ora è finalmente felice

Su Instagram Alex di Uomini e Donne ha spiegato di essere al settimo cielo. Il suo nuovo fidanzato è in grado di rendere positiva anche una giornata “no”! Ecco cosa ha scritto: “Eccomi qua. Io che sono riuscito a rincorrere e a prendere una gioia!”. Hanno molti interessi in comune. Uno di questi? I videogames! Anche Ivan e Sonia stanno scoprendo tante cose in comune e sono in procinto di partire per la Spagna, dove lei incontrerà la mamma del fidanzato. Stanno tagliando un traguardo alla volta, com’è giusto che sia. La coppia si è appena formata e ha tutto il tempo per prendere delle decisioni importanti. Ivan sembra davvero intenzionato a costruire un futuro stupendo con Sonia!

Uomini e Donne news, cosa sta succedendo ad alcuni personaggi?

Un periodo bellissimo per Alex Migliorini. Tra i personaggi di Uomini e Donne più fortunati, c’è anche Francesca Del Taglia, che ormai vive un amore da favola col suo Eugenio da svariati anni. Adesso però lei vuol fare quel passo così importante… e ha parlato di matrimonio proprio recentemente!