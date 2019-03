Alex Migliorini fidanzato, l’ex tronista di Uomini e Donne trova l’amore

Fidanzato Alex Migliorini: un compagno speciale accanto all’ex tronista di U&D

Alex Migliorini si è fidanzato. Questa domenica l’ex tronista di Uomini e Donne ha sorpreso tutti presentando il suo nuovo compagno: un ragazzo barbuto, capelli rasati e un bel sorriso. Ovviamente palestrato. Dopo la storia con Alessandro D’Amico – durata da Natale a Santo Stefano -, Alex non ha mai più avuto relazioni stabili. Ha preferito rimanere single aspettando di incontrare, un giorno, quella persona capace di fargli battere il cuore. E quel giorno pare proprio sia arrivato! L’ex tronista, su Instagram, ha scritto una dedica d’amore che ha ricevuto subito un numero spropositato di cuoricini.

Uomini e Donne news, la dedica d’amore di Alex Migliorini

Ecco qual è stato il messaggio per il nuovo fidanzato di Alex Migliorini (è una citazione de Le Perle di Pinna): “Non amo le dichiarazioni d’amore, le frasi compromettenti, i giuramenti di sangue. Non mi interessa sentirmi dire ‘Ti amo’ ogni mattina né tanto meno frasi come ‘Sei la mia vita’ o ancor peggio ‘Senza di te non potrei vivere’. Voglio qualcuno che senza di me saprebbe vivere eccome, ma che nonostante questo sceglie di vivere con me. Non me ne frega un c…o delle belle parole perché quelle le sappiamo usare tutti. Preferisco chi ama in silenzio, chi perdona l’imperdonabile, chi ti sceglie nonostante tutto”. Giornata di frasi importanti, come quelle scritte da Sonia Lorenzini dopo il suo compleanno!

Alex Migliorini ha trovato finalmente l’amore

La dedica d’amore di Alex Migliorini di Uomini e Donne continua: “Mi piacciono le storie fatte di sguardi e di baci che parlano e meno quelle di SMS e chiamate senza senso. L’amore è una condizione che si esprime da sé o con i fatti. Le parole sono solo un contorno spesso superfluo e menzognero e non bastano due foto e quattro status per rinvigorire un sentimento che di per sé non ha bisogno di nient’altro se non di esistere”. Tutto questo succede mentre una nuova coppia di Uomini e Donne sta cercando di domare una polemica: qual è la verità sulla scelta di Ivan Gonzalez?